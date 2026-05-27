Mark Ruffalo e Corey Hawkins elevam thriller de assalto que acaba de chegar no Prime Video

“Caminhos do Crime” parte de uma ambição que tem ficado rara no cinema policial recente: fazer um thriller adulto, urbano, paciente, interessado em método, desgaste e personagens que vivem entre a disciplina e a queda. O filme de Bart Layton não tenta esconder a família a que pertence. Há nele o criminoso meticuloso, o detetive obstinado, a cidade cortada por pistas e dinheiro, a promessa de um último grande golpe. Nada disso soa exatamente novo. Ainda assim, quando o gênero é tratado com seriedade e senso de medida, o conhecido pode render. O mérito do filme está nessa confiança. O limite também.

A história acompanha um ladrão de joias vivido por Chris Hemsworth, responsável por assaltos precisos ligados à rodovia 101, em Los Angeles. Enquanto a polícia tenta encontrar uma lógica por trás dos crimes, um detetive interpretado por Mark Ruffalo começa a apertar o cerco. A terceira peça é a personagem de Halle Berry, uma corretora de seguros desacreditada, que entra na trama não apenas como ponte entre investigação e crime, mas como alguém também atravessada por frustração, cálculo e oportunidade. O filme se apoia na velha estrutura do roubo arriscado, mas seu interesse maior está em observar como cada personagem administra o próprio risco.

Crime com método

Bart Layton conduz “Caminhos do Crime” sem pressa excessiva. A direção prefere acumular tensão a fabricar urgência a cada cena, escolha que dá ao filme uma espessura menos comum em thrillers que confundem velocidade com impacto. O roubo não aparece só como demonstração de habilidade, mas como expressão de uma forma de pensar. O personagem de Hemsworth opera por controle: gestos secos, fala medida, presença física menos expansiva do que se espera de um astro acostumado a papéis de grande apelo popular. Essa contenção favorece o filme. Em vez de buscar simpatia imediata, ele compõe alguém que parece enxergar o mundo como um mapa de brechas.

Ruffalo, por sua vez, evita transformar o detetive em simples máquina de perseguição. Há uma fadiga no personagem, uma insistência que não vem vendida como heroísmo. Ele investiga porque precisa, mas também porque sua vida parece ter se estreitado ao redor desse tipo de obsessão. O filme fica mais interessante quando deixa essa busca carregar um peso íntimo, sem explicar demais. Halle Berry acrescenta outra voltagem à trama. Sua personagem traz para o centro uma relação menos glamourosa com dinheiro, poder e fracasso. Ela não está ali apenas para movimentar os homens ao redor. Sua presença lembra que o crime, neste universo, não nasce só da ousadia. Às vezes nasce de um acúmulo de humilhações práticas.

Los Angeles ajuda a sustentar esse desenho. “Caminhos do Crime” não está interessado na cidade-cartão-postal, mas numa paisagem de rodovias, escritórios, carros, mansões e superfícies frias, onde tudo circula rápido e quase nada parece realmente acessível. A rodovia 101 funciona como imagem de deslocamento contínuo: todos fogem de algo, perseguem alguém ou tentam passar despercebidos. É uma boa escolha de atmosfera. O filme, porém, não transforma essa cidade em descoberta. Trabalha bem um imaginário já bastante reconhecível no cinema criminal americano, sem necessariamente acrescentar uma visão própria sobre ele.

O peso da herança

A referência mais evidente é “Heat”, e fugir dela seria fingimento. “Caminhos do Crime” pertence a uma linhagem marcada por profissionais do crime, policiais exaustos e uma ideia quase ética de competência. A comparação, no entanto, precisa ser usada com cuidado. O filme de Layton não tem a dimensão trágica nem a arquitetura emocional do clássico de Michael Mann. Também não alcança aquela sensação de que cada personagem carrega uma filosofia inteira sobre trabalho, solidão e perda. O que ele tem é consciência de tradição. O problema é que essa consciência, em alguns momentos, vira reverência demais.

O filme sabe organizar silêncios, filmar deslocamentos e criar a impressão de que cada decisão tem uma consequência esperando logo adiante. Mas nem sempre encontra uma centelha particular que o tire da sombra dos modelos. A duração pesa justamente quando a paciência deixa de aprofundar os personagens e passa apenas a alongar uma situação já compreendida. O roteiro confia bastante no magnetismo do desenho central: ladrão, detetive, corretora, golpe milionário. É um arranjo forte, claro, mas também familiar. Quando a narrativa avança sem surpresa, a elegância formal não dá conta de esconder completamente a sensação de déjà-vu.

Mesmo assim, seria injusto reduzir “Caminhos do Crime” a um exercício derivativo. Há prazer em acompanhar um filme que respeita a mecânica do assalto, o tempo da investigação e a inteligência de quem assiste. A ação, quando surge, não parece pendurada no roteiro como obrigação comercial. Ela nasce das escolhas anteriores, dos erros que se acumulam, da pressão que vai estreitando o espaço de movimento. Essa coerência dá ao longa uma solidez rara. Layton entende que suspense também pode estar no intervalo entre uma decisão errada e o momento em que alguém finalmente percebe sua gravidade.

O elenco é decisivo para que o filme não vire apenas uma coleção de boas referências. Hemsworth encontra um registro mais sóbrio para sua presença de astro, Ruffalo dá ao detetive uma aspereza quase resignada, e Berry impede que a trama fique confinada ao duelo masculino. Mesmo quando o roteiro poderia levar suas ambiguidades a lugares mais incômodos, os atores seguram a temperatura certa. Eles fazem com que aqueles personagens pareçam menos peças de tabuleiro e mais pessoas tentando preservar alguma vantagem em um jogo que já começou viciado.

“Caminhos do Crime” é um bom thriller policial, não uma reinvenção do gênero. Sua força está na competência: direção firme, atmosfera consistente, elenco bem ajustado e respeito pelo cinema de assalto. Sua fraqueza está na dificuldade de se desprender da própria herança. O filme funciona melhor quando aceita ser clássico sem posar de definitivo. Há maturidade nisso, mas também um teto claro.

Para quem espera risco formal ou surpresa narrativa, talvez falte ousadia. Para quem sente falta de thrillers adultos feitos com cuidado, há bastante a aproveitar. “Caminhos do Crime” não abre uma estrada nova, mas percorre a sua com segurança, tensão e inteligência. É um filme de gênero com boas escolhas e dívidas visíveis. Não esconde as marcas que carrega. Também não merece ser descartado por causa delas.