4 filmes imperdíveis que chegam esta semana na Netflix

Preparados para uma semana repleta de emoções cinematográficas? A Netflix está prestes a lançar quatro filmes que prometem mexer com as suas emoções e garantir horas de entretenimento de qualidade. Dos suspenses eletrizantes às histórias comoventes, esta semana reserva uma seleção imperdível para todos os gostos. Então, pegue a pipoca, acomode-se no sofá e mergulhe conosco no universo dessas produções cinematográficas que estão prestes a conquistar a sua tela. Destaques para “Conferência Mortal”, de 2023, de Patrik Eklund; “Diamantes do Caos”, de 2023, de Kunle Afolayan; e “Era uma Vez uma Estrela”, de 2023, de Nonzee Nimibutr. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Conferência Mortal (2023), Patrik Eklund Robert Eldrim / Netflix Uma conferência de formação de equipes para funcionários municipais transforma-se num pesadelo quando acusações de corrupção começam a circular e a atormentar o ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, uma figura misteriosa começa a assassinar os participantes.

Diamantes do Caos (2023), Kunle Afolayan Divulgação / Netflix Quatro adolescentes de vilarejo rural na Nigéria encontram uma bolsa com vários diamantes brutos. Mas logo outras pessoas aparecem em busca desse tesouro.

Era uma Vez uma Estrela (2023), Nonzee Nimibutr Divulgação / Netflix A equipe de uma unidade itinerante de farma-cinema pega a estrada para levar a alegria dos filmes dublados a vilarejos e pequenas cidades em toda a Tailândia. A equipe de quatro personagens principais usa seus microfones para fornecer uma trilha sonora dublada ao vivo para os moradores locais ávidos por entretenimento. Em momentos críticos dos programas, a ação é pausada e a equipe deve assumir o outro papel de vendedores para vender suas cotas de produtos farmacêuticos antes que os filmes possam continuar. Na estrada eles encontram dificuldades enquanto tentam seguir seus sonhos.