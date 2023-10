Um suspense de ação, comparado a ‘John Wick’, é um dos filmes mais assistidos no mundo na Netflix atualmente

Navegar pelas ondas turbulentas da existência não é uma tarefa fácil, especialmente para uma jovem com dons que surpreendem até mesmo os mais experientes. No entanto, essa trajetória se torna menos árdua e certamente mais estimulante para alguém que enfrenta as adversidades de forma decidida e sem rodeios. No seu mais recente trabalho, Lee Chung-Hyun, com sua visão cinematográfica audaciosa, nos desafia a mergulhar nos meandros da alma humana, mexendo com nossos sentimentos e reflexões mais íntimos.

Em 2020, fomos apresentados à maestria de Lee através de “A Ligação”. Agora, três anos mais tarde, “A Bailarina” nos arrasta de volta a esse universo fascinante, mostrando uma mulher empenhada não apenas em sua causa, mas também em proteger aqueles que ocupa um espaço especial em seu coração. A trama, com ecos de tragédias clássicas, destaca a persistência de Ok-ju em busca de justiça, enfrentando destinos pré-estabelecidos e, quem sabe, após atravessar essa jornada tumultuada, encontrar uma paz há muito merecida.

O realismo da cena se aprofunda quando uma simples visita a uma loja de conveniência é abruptamente interrompida por uma incursão criminosa. Um atendente alheio é jogado em um cenário de perigo iminente. É neste momento que somos apresentados à destemida Ok-ju, que com sua presença de espírito e coragem, muda o curso dos eventos. Esse instante serve como prelúdio para uma sequência de acontecimentos eletrizantes, onde nossa protagonista, com sua destreza e discernimento aguçados, nos mostra uma versatilidade que se contrasta com a performance introspectiva e densa vista em “A Ligação”.

A relação entre Ok-ju e Min-hee é magistralmente explorada com sutileza, deixando ao espectador o desafio de interpretar os momentos e olhares compartilhados entre elas. Park Yu-rim, com sua interpretação delicada como Min-hee, forma um contraste intrigante com a energia robusta de Ok-ju. A intriga se aprofunda à medida que o enigma do trágico destino de Min-hee se desenrola, culminando em um confronto intenso quando Ok-ju se vê frente a frente com Choi Pro, o sinistro traficante magistralmente interpretado por Kim Ji-hoon.

Em sua essência, “A Bailarina” é uma sinfonia visual de emoções fervorosas, confrontos eletrizantes e laços humanos que definem nossa existência, capturando a atenção do público de maneira magistral do começo ao fim.

Filme: A Bailarina

Direção: Lee Chung-Hyun

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Suspense

Nota: 8/10