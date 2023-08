Comédia romântica da Netflix é um remédio para o coração e vale cada centésimo de segundo do seu tempo

“Alguém Especial” se destaca não apenas como uma comédia acerca do término de um relacionamento, mas também como uma obra cinematográfica notavelmente subvalorizada no catálogo da Netflix. Dirigido e escrito por Jennifer Kaytin Robinson, o filme nos conduz ao encerramento emocional de um relacionamento de quase uma década entre Jenny e Nate, magistralmente interpretados por Gina Rodriguez e LaKeith Stanfield, respectivamente.

Situado contra o pano de fundo efervescente e multifacetado de Nova York, o filme destaca-se por sua cinematografia meticulosa, que utiliza elementos visuais como luzes de néon para captar a beleza e complexidade da vida contemporânea.

Jenny é mais do que apenas uma estagiária em jornalismo musical; ela está à beira de uma oportunidade profissional transformadora na renomada revista “Rolling Stone”, em São Francisco. Esta virada profissional se revela um ponto de inflexão, desafiando a estabilidade de seu duradouro relacionamento com Nate. Mesmo ainda enamorados, os dois tomam a difícil, mas madura decisão de trilhar caminhos separados.

No rescaldo dessa decisão, Jenny encontra-se num vórtice de emoções, dividida entre a empolgação por seu futuro profissional e o luto pela relação que se desfez. Com o intuito de tornar seu último dia em Nova York inesquecível, ela se entrega a uma experiência intensa ao lado de suas fiéis amigas, Blair e Erin, interpretadas com verve por Brittany Snow e DeWanda Wise. O grand finale da noite é um show surpresa de Kanye West, um evento que Jenny opta por não perder, mesmo sabendo da presença de Nate.

Ao longo desse dia memorável, o trio de amigas enfrenta uma série de situações imprevistas e hilariantes, que se mostram universalmente reconhecíveis para jovens adultos. A corrida para conseguir pulseiras para o show entrelaça-se de forma orgânica com encontros fortuitos, adicionando riqueza e dimensão à narrativa. Simultaneamente, flashbacks poéticos permitem que Jenny reviva momentos cruciais de sua relação com Nate.

O filme navega habilmente entre comédia e drama, apresentando um retrato emocionalmente complexo de um relacionamento real, salpicado de momentos de alegria, tristeza, paixão e desilusão. Rodriguez e Standfield oferecem atuações que ressoam verdadeiramente, cada um trazendo nuances emocionais que se complementam e enriquecem o enredo.

Jennifer Kaytin Robinson sobressai-se com uma abordagem delicada e realista ao tema dos relacionamentos amorosos. Ela amplia nosso entendimento sobre o amor, apresentando-o como um espectro repleto de tonalidades emocionais diversas. A diretora consegue imergir o espectador nesta jornada emocional, permitindo-nos sentir cada momento, tanto os doces quanto os amargos, deste intrincado romance.

Filme: Alguém Especial

Direção: Jennifer Kaytin Robinson

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10/10