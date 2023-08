5 filmes na Netflix para elevar os ânimos e começar a semana com o pé direito

Em uma era de indefinições e turbulências, onde cada nova manhã traz consigo um leque de preocupações, as pequenas alegrias assumem um papel cada vez mais crucial. São pílulas de otimismo que nos armam contra as adversidades, como o aroma do café que nos desperta ou a luz do sol que nos beija a face pela janela. Entre essas doses de bem-estar, os filmes ocupam um lugar especial — eles têm o poder de transformar nosso estado de espírito em questão de minutos, resgatando-nos de abismos emocionais e depositando-nos em pastos mais verdes e céus mais azuis. Por isso, apresentamos uma seleção única: cinco filmes na Netflix escolhidos para elevar os ânimos. São obras que não apenas entretêm, mas também insuflam uma sensação de esperança e vigor, perfeitas para começar a semana com o pé direito e o coração leve. Destaques para “O Rei Macaco”, de 2023, de Anthony Stacchi; “Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvah!”, de 2023, de Sammi Cohen; e “Uma Confeitaria para Sarah”, de 2020, de Eliza Schroeder. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

O Rei Macaco (2023), Anthony Stacchi Divulgação / Netflix Um macaco cheio de carisma e seu bastão mágico embarcam em uma aventura épica contra cem demônios, um excêntrico Rei Dragão e o maior inimigo do macaco: seu próprio ego! No caminho, uma jovem desafia o egocentrismo dele e mostra que até a menor pedrinha de todas pode ter um grande efeito no mundo.

Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvah! (2023), Sammi Cohen Scott Yamano/Netflix Stacy Friedman e Lydia Rodriguez Katz são melhores amigas que sempre sonharam em ter bat mitzvahs épicos, mas as coisas começam a dar errado quando um garoto popular e um drama de ensino médio ameaçam sua amizade e seu rito de passagem.

Uma Confeitaria para Sarah (2020), Eliza Schroeder Divulgação / Miraj Films Após o falecimento de Sarah, uma padeira apaixonada que sonhava em ter sua própria padaria em Notting Hill, Londres, sua melhor amiga Isabella considera vender sua loja conjunta. No entanto, ela é inspirada pela filha e mãe de Sarah, Clarissa e Mimi, a realizar os sonhos da amiga e reabrir o estabelecimento como um café para vender doces que façam as diferentes comunidades de Londres se sentirem em casa.

Jurassic World: Reino Ameaçado (2018), J.A. Bayona Divulgação / Universal Pictures Três anos após o fechamento do parque temático Jurassic World, Owen e Claire retornam à Isla Nublar para salvar os dinossauros quando descobrem que um vulcão antes adormecido na ilha está ativo e ameaça extinguir toda a vida lá. Ao longo do caminho, Owen sai em busca de Blue, seu dino favorito, e descobre uma conspiração que pode perturbar a ordem natural de todo o planeta. A vida encontrou um caminho, novamente.