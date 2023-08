5 filmes imperdíveis que estreiam esta semana na Netflix

Em um mundo onde as manchetes e os tabloides disputam nossos preciosos minutos, o universo cinematográfico da Netflix surge como uma válvula de escape, um oásis para as mentes sedentas por narrativas envolventes e visuais estonteantes. Mas, na selva de opções que é o catálogo da gigante do streaming, como separar o trigo do joio? Reconhecendo essa ânsia por experiências significativas no mar de possibilidades, apresentamos uma lista de cinco filmes que estreiam esta semana na Netflix. Preparem a pipoca e acomodem-se no sofá: aqui estão os cinco filmes imperdíveis que vão enriquecer sua semana. Destaques para “As Escolhas do Amor”, de Stuart McDonald; “O Melhor Lugar da Terra”, de Celso R. García; e “Um Clímax Entre Nós”, de Joosje Duk. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.



As Escolhas do Amor (2023), Stuart McDonald Nicola Dove/Netflix Novo filme interativo da Netflix, as esolhas da protagonista só dependem do próprio espectador, que decide os rumos da trama. Cami Conway tem uma vida perfeita. Ama o trabalho como engenheira de gravação, e ela e o namorado, Paul, têm planos de casar e ter filhos. Ainda assim, ela sente que alguma coisa está faltando. Será só medo de se comprometer e perder outras oportunidades? Ou será que ela está abrindo mão da possibilidade de uma carreira ainda melhor, talvez a carreira de cantora, com a qual sonhou um dia? Será que Paul é mesmo o grande amor da vida dela? E se for Rex Galier, o sexy roqueiro britânico que entra no estúdio dela e fica de queixo caído? Ou, quem sabe, Jack Menna, o primeiro amor que ela nunca esqueceu totalmente, um idealista que viajou o mundo e agora voltou, disposto a reconquistar a antiga paixão? Cami se vê diante de muitas escolhas tentadoras, mas difíceis de fazer — de sérios dilemas éticos a desafios bobos. E o que ela vai decidir depende só de você! Mas tenha cuidado, porque as coisas nem sempre saem como o esperado!

O Melhor Lugar da Terra (2023), Celso R. García Juan Rosas / Netflix A industrialização da pequena ilha de Santa María del Mar acabou com a pesca local, deixando os moradores sem sustento. A instalação de uma fábrica de processamento de pescados poderia mudar esse destino cruel, mas, para isso, a cidade precisa ter um médico. Nessa situação, Germán, um líder local, mobiliza a população para “seduzir” Mateo, um médico da cidade grande. Por exemplo, o futebol que o médico tanto ama passa a ser o esporte local, e seu prato indiano preferido vira um clássico da cidade. Germán e o resto dos moradores estão dispostos a tudo para convencer Mateo a ficar no vilarejo e salvar Santa María del Mar.

Um Clímax Entre Nós (2023), Joosje Duk Jurre Rompa / Netflix Luna e Mink são um casal simbiótico, comemorando um ano juntos. Só que Mink não sabe que Luna finge seus orgasmos desde o início do relacionamento, e Luna guardou esse segredo por tanto tempo que agora não tem mais coragem de falar. Seguindo os conselhos dos amigos, Luna decide experimentar coisas novas com Mink e faz uma proposta empolgante ao namorado: sexo a três. Mas depois de passar a noite com a ativista climática Eve, a vida de Luna nunca mais será a mesma.

Um Dia e Meio (2023), Fares Fares Divulgação / Netflix Para reencontrar a filha, Artan faz Louise, sua ex-mulher, de refém e embarca com ela e o policial Lukas em uma viagem intensa e emocionante. Com as forças de segurança em seu encalço, eles atravessam a área rural da Suécia durante um verão quente.