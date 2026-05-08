Há 1 dia no Prime Video e já chegou no TOP 10: ação com Daisy Ridley e Clive Owen

“Resgate em Grande Altitude” começa com Joey Locke, interpretada por Daisy Ridley, tentando sobreviver a uma rotina que mistura contas atrasadas, traumas familiares e o cuidado constante com o irmão Michael, vivido por Matthew Tuck. Dirigido por Martin Campbell, o filme coloca os dois dentro de One Canada Square, em Canary Wharf, justamente no dia em que um grupo ambientalista invade um evento da Agnian Energy e transforma o arranha-céu em zona de guerra.

O roteiro perde pouco tempo tentando sofisticar demais a ideia. Joey trabalha pendurada do lado externo do edifício, limpando janelas dezenas de andares acima da rua, quando homens armados assumem o controle dos salões internos usando gás sonífero e armas automáticas. Michael, que passou anos denunciando irregularidades em instituições de acolhimento pela internet, entra no prédio para procurar a irmã e acaba preso no meio da operação. A partir daí, Campbell conduz tudo como um thriller de sobrevivência vertical, explorando corredores bloqueados, salas de reunião tomadas e uma fachada onde qualquer passo errado pode terminar em queda.

Existe algo quase nostálgico na construção do filme. “Resgate em Grande Altitude” claramente conversa com produções como “Die Hard“, principalmente pela ideia de uma pessoa isolada tentando impedir uma catástrofe dentro de um prédio ocupado. Só que Martin Campbell entende que copiar estrutura não basta. O diretor cria diferenças suficientes para impedir sensação de repetição barata. Joey não é policial brilhante nem superagente invencível. Ela é alguém cansada, pressionada financeiramente e constantemente tratada como descartável pelos próprios chefes.

O ataque muda de dono

O grupo Earth Revolution invade o evento da Agnian Energy alegando possuir provas de corrupção ambiental e assassinatos ligados à empresa. Marcus Blake, interpretado por Clive Owen, lidera inicialmente a operação tentando obrigar executivos e acionistas a confessarem crimes diante das câmeras. Durante alguns minutos, o filme até sugere uma discussão moral mais ampla sobre empresas que defendem sustentabilidade enquanto escondem práticas criminosas nos bastidores.

Tudo muda quando Noah Santos, personagem de Taz Skylar, decide abandonar qualquer limite político da invasão. Noah trabalha ao lado de Joey na limpeza do prédio e se revela um extremista muito mais interessado em violência do que em denúncia pública. Ele mata integrantes do próprio grupo, assume o controle da operação e prende explosivos aos reféns usando um dispositivo ligado ao próprio batimento cardíaco. O filme melhora bastante nesse ponto porque abandona discursos longos e passa a trabalhar em cima de urgência física.

Campbell administra bem o espaço do edifício. Cada andar tomado altera a posição dos personagens. Cada porta bloqueada reduz alternativas. Cada elevador interditado obriga Joey a improvisar novos caminhos. O suspense obedece essa matemática: há poucas rotas disponíveis e muita gente armada tentando impedir circulação. Quando Joey tenta entrar novamente no prédio pela fachada, usando cordas e brechas abertas nos vidros blindados, o longa encontra suas cenas mais tensas.

Do lado de fora

A polícia cerca One Canada Square sem entender completamente o que acontece lá dentro. Noah aproveita essa confusão para transformar Joey em suspeita pública do ataque, desviando atenção das autoridades enquanto mantém os reféns sob vigilância. Claire Hume, responsável pela operação policial, percebe rapidamente que existe algo errado naquela versão dos fatos e começa a negociar contato com Joey.

O filme não transforma os agentes em gênios absolutos. Há hesitação, falhas de comunicação e pressão política envolvendo a invasão. Enquanto isso, Joey tenta sobreviver pendurada do lado externo do prédio, escondida entre estruturas metálicas e plataformas estreitas que parecem desmontar a qualquer movimento brusco.

Daisy Ridley sustenta muito bem esse desgaste físico. A atriz usa a experiência adquirida em filmes maiores de ação para tornar Joey convincente sem cair naquele heroísmo plastificado típico de produções mais preguiçosas. Joey sangra, perde fôlego, sente medo e toma decisões ruins sob pressão. Isso aproxima a personagem do público. Em vez de alguém inalcançável, ela parece uma trabalhadora desesperada tentando impedir que o irmão morra num prédio tomado por fanáticos armados.

Há também um cuidado raro na relação entre Joey e Michael. O filme evita transformar Michael em caricatura ou “gênio salvador” conveniente. Ele possui habilidades tecnológicas úteis, especialmente quando descobre vídeos antigos de Noah defendendo massacres e destruição indiscriminada, mas continua sendo tratado como pessoa real, com ansiedade, insegurança e dificuldade para lidar com excesso de estímulo dentro daquela situação absurda.

Em vários momentos, Michael entende coisas que outros personagens ignoram. Joey percebe isso, ainda que frequentemente demonstre exaustão ao tentar protegê-lo sozinha. Os dois discutem, se irritam e se ferem emocionalmente durante o caos, mas continuam funcionando como dupla. Essa relação dá ao filme uma humanidade inesperada para uma produção que poderia facilmente virar apenas coleção de tiros e correria.

Cabos, vidro e fumaça

Martin Campbell pertence a uma geração de diretores que prefere ação física a excesso de tela verde. Isso aparece o tempo inteiro em “Resgate em Grande Altitude”. As cenas nos andares superiores têm peso, impacto e sensação constante de perigo porque o diretor insiste em usar o espaço do prédio como obstáculo real. Joey precisa atravessar vidros rachados, escalar estruturas externas e disputar corredores estreitos onde qualquer erro reduz suas chances de saída.

O longa também encontra momentos de humor nervoso no meio do caos. Michael interrompe conversas tensas com observações sinceras demais sobre empresários milionários, terroristas performáticos e policiais tentando parecer organizados enquanto claramente perderam controle da situação. São comentários rápidos, quase desconfortáveis, mas ajudam a aliviar o peso de algumas sequências mais violentas.

Noah cresce como ameaça justamente porque abandona qualquer preocupação ideológica. Ele quer dominar a narrativa pública do ataque, controlar transmissões e decidir quem sai vivo dali. Quando Michael encontra arquivos antigos ligados ao invasor e tenta divulgar o material para fora do prédio, o conflito deixa de acontecer apenas nos corredores ocupados e passa também para o campo da informação.

Martin Campbell aposta em ritmo acelerado, tensão espacial e personagens tentando sobreviver em condições absurdas sem transformar tudo em espetáculo vazio. Entre janelas quebradas, salas interditadas e cabos suspensos acima de Londres, o longa encontra algo que muita superprodução recente perdeu: senso de perigo físico e personagens que parecem realmente presos dentro dele.