7 filmes fora do circuito hollywoodiano que são joias para os olhos e estão disponíveis na Netflix

A Noite de 12 Anos (2018), Álvaro Brechner

Durante os anos sombrios da ditadura militar no Uruguai, três homens são capturados e encarcerados devido a suas convicções políticas. Mauricio Rosencof, Eleuterio Fernández Huidobro e José “Pepe” Mujica não são apenas prisioneiros comuns, mas figuras que simbolizam resistência. Confinados em isolamento extremo por doze intermináveis anos, eles são submetidos a uma tortura psicológica e física quase insuportável. Ainda assim, no meio da opressão e da solidão, esses três homens encontram maneiras de manter viva a chama da esperança. Inspirando-se uns nos outros, eles sonham com a liberdade e um Uruguai onde possam viver com dignidade, com José “Pepe” Mujica eventualmente ascendendo à presidência do país, testemunhando a resiliência do espírito humano.