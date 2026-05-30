Fernanda Montenegro vira assaltante aos 96 anos em comédia brasileira que chega no Prime Video

A melhor ideia de “Velhos Bandidos” cabe em uma frase: dois aposentados decidem assaltar um banco. É simples, vendável, quase pronta para virar piada. O filme de Cláudio Torres, porém, rende mais quando não se contenta com o contraste imediato entre velhice e crime. Marta e Rodolfo, vividos por Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, não estão ali como figuras excêntricas em busca de uma aventura tardia. Eles querem algo mais concreto: voltar ao centro da ação, recuperar poder de decisão, testar até onde ainda podem ir.

É esse ponto que dá vida ao filme. Em uma comédia de ação, o corpo costuma ser parte essencial da fantasia: correr, fugir, improvisar, reagir rápido. “Velhos Bandidos” inverte essa expectativa sem transformar seus protagonistas em mascotes da terceira idade. Marta e Rodolfo têm limitações, claro, mas não são definidos apenas por elas. São vaidosos, teimosos, calculistas e, por vezes, imprudentes. O humor nasce menos da idade como piada e mais do modo como os dois se recusam a aceitar o papel de espectadores da própria vida.

A trama se organiza em torno do plano de assalto e da entrada de Nancy e Sid, personagens de Bruna Marquezine e Vladimir Brichta, na empreitada. A dupla mais jovem traz velocidade, ruído e um tipo de esperteza menos paciente. Do outro lado, Oswaldo, interpretado por Lázaro Ramos, funciona como o investigador que tenta fechar o cerco. A estrutura é direta: um golpe a executar, alianças instáveis a administrar e uma perseguição policial para impedir que tudo vire apenas brincadeira entre cúmplices. O desenho é eficiente, mas nem sempre inspirado.

O golpe do elenco

Fernanda Montenegro e Ary Fontoura são o centro de gravidade de “Velhos Bandidos”. Isso poderia soar óbvio, mas não é só uma questão de prestígio. O que importa é como os dois encontram um tom que evita tanto a solenidade quanto a caricatura. Fernanda faz de Marta uma mulher de inteligência seca, dessas que não precisam explicar muito para dominar uma cena. Ary Fontoura dá a Rodolfo uma comicidade precisa, sem empurrar a piada além do necessário. Juntos, criam uma cumplicidade que sustenta o absurdo da premissa.

É quando confia nesse par que o filme fica mais interessante. Marta e Rodolfo não parecem personagens criados apenas para provar uma tese sobre envelhecimento. Eles têm desejo, orgulho, medo de desaparecer e uma certa disposição para o ridículo. Essa combinação tira o filme do lugar confortável da homenagem. “Velhos Bandidos” não trata seus veteranos como monumentos intocáveis. Coloca os dois para jogar, errar, negociar, se irritar e tentar conduzir uma situação que pode sair do controle a qualquer momento.

A relação com Nancy e Sid amplia o contraste entre gerações, ainda que o roteiro nem sempre aproveite tudo o que essa colisão promete. Bruna Marquezine encontra uma energia adequada para Nancy, mais impaciente e mais ligada à oportunidade imediata do crime. Vladimir Brichta dá a Sid uma leveza que conversa bem com a proposta do filme. A dupla funciona como contraponto, mas seus personagens parecem mais úteis à engrenagem do que plenamente desenvolvidos. Fica a sensação de que havia mais a extrair do encontro entre experiência, arrogância, improviso e desconfiança.

Lázaro Ramos, como Oswaldo, ajuda a organizar a pressão externa. Seu personagem lembra que existe risco e que o plano não corre em uma bolha de pura comédia. Ainda assim, a investigação poderia ter mais presença dramática. Em um filme desse tipo, a ameaça não precisa ser sombria, mas precisa impor algum peso. Quando Oswaldo aparece, a trama ganha direção; quando ele sai de cena, sua ausência nem sempre deixa tensão suficiente no ar.

Quando a trama pesa

O maior limite de “Velhos Bandidos” está na mecânica do assalto. O filme tem cerca de uma hora e meia, e essa duração enxuta evita excessos. Mesmo assim, a parte policial parece menos viva do que o jogo entre os atores. Em comédias de crime, o prazer costuma estar na alternância entre plano e erro, cálculo e improviso. Aqui, o golpe avança de forma funcional, mas raramente surpreende. O filme sabe criar simpatia pelos assaltantes, mas não transforma o assalto em uma engrenagem realmente saborosa.

Essa diferença pesa porque a premissa pede precisão. Não é necessário que tudo pareça plausível, mas é preciso que a fantasia tenha ritmo interno. “Velhos Bandidos” acerta quando o humor surge do comportamento dos personagens, das pequenas disputas de comando, do descompasso entre o que cada um acha que controla e o que de fato controla. Perde força quando se apoia demais na graça inicial da situação. Idosos planejando um assalto é uma ótima largada, não uma chegada.

Ainda assim, o filme tem méritos claros dentro do cinema brasileiro comercial. Ele aposta em comunicação direta, em elenco popular e em uma mistura de ação, comédia e policial sem tentar parecer mais complexo do que é. Há valor nessa escolha. O problema é que leveza não precisa significar previsibilidade. Uma obra de entretenimento também pode ser mais afiada, mais esperta, mais arriscada no humor e no desenho das cenas. “Velhos Bandidos” entrega simpatia com frequência, mas nem sempre entrega nervo.

A direção de Cláudio Torres conduz o tom com equilíbrio. O filme não pesa a mão no drama, não transforma a velhice em lição e evita uma farsa descontrolada. Esse controle ajuda a manter a fluidez, mas também deixa alguns trechos domesticados demais. A narrativa segue caminhos reconhecíveis, e certos conflitos parecem surgir apenas para empurrar a história ao próximo ponto. Quando isso acontece, a crítica ao apagamento da velhice, que poderia aparecer com mais força sem virar discurso, fica diluída.

O que permanece, então, é o prazer de ver Fernanda Montenegro e Ary Fontoura em papéis que lhes devolvem movimento, malícia e tempo cômico. Eles não carregam o filme por obrigação; carregam porque entendem a brincadeira e sabem dar a ela alguma densidade. A presença dos dois faz com que “Velhos Bandidos” seja mais do que sua fórmula, mesmo quando a fórmula aparece demais.

“Velhos Bandidos” não é uma comédia de ação especialmente engenhosa. O assalto vale menos do que os assaltantes, e talvez essa seja sua verdade mais honesta. Quando depende da arquitetura policial, o filme se torna comum. Quando observa Marta e Rodolfo disputando espaço, desejo e autoridade, encontra sua graça. É uma obra irregular, simpática e sustentada por um elenco que sabe roubar a cena sem precisar arrombar a porta.