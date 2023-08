5 filmes na Netflix que são um balé de brutalidade, selvageria, adrenalina e suspense

Operação Invasão 2 (2014), Gareth Evans

A. Nurhaidir / Sony Pictures

O thriller de ação mergulha ainda mais profundamente nas intricadas redes do submundo do crime organizado de Jacarta. Após sobreviver à violenta invasão do edifício no primeiro filme, o policial Rama é forçado a se infiltrar nas fileiras dos gângsteres da cidade para proteger sua família de represálias. Ele adota uma nova identidade e se infiltra no núcleo de um sindicato do crime onde corrupção, traições e violência são o modus operandi. Mas à medida que Rama se aprofunda neste mundo sombrio, ele descobre que a corrupção não se limita apenas às ruas, mas se estende a corredores de poder mais altos, incluindo sua própria força policial. Com cenas de combate corpo a corpo magistralmente coreografadas e um enredo repleto de reviravoltas, a sequência eleva o padrão dos filmes de ação, oferecendo uma visão visceral do submundo do crime e das complexidades morais enfrentadas por aqueles que buscam a justiça.