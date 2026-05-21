O anti-herói de Cillian Murphy que é amado por uma legião de fãs retorna para um último tiro, na Netflix

Depois de anos distante, Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, retorna a Birmingham em “Peaky Blinders: O Homem Imortal” e percebe que Small Heath já funciona sob outra lógica. O velho líder dos Peaky Blinders continua respeitado, mas a reverência agora vem misturada com medo, desconfiança e impaciência. Enquanto ele tentava sobreviver longe dali, Duke Shelby assumiu parte dos negócios da família e criou alianças políticas que aproximam a organização de grupos nacionalistas cada vez mais violentos. A direção de Tom Harper aposta menos na elegância estilizada da série e mais na sensação de desgaste acumulado ao longo dos anos.

O roteiro mostra que Tommy já não ocupa o mesmo espaço simbólico dentro da cidade. Antigos parceiros hesitam antes de obedecer ordens. Funcionários observam o retorno dele quase como quem encara uma fotografia antiga pendurada na parede de um pub. Existe respeito, mas também existe a impressão de que aquele homem pertence mais ao passado do que ao presente. O próprio Tommy percebe isso quando tenta retomar operações financeiras da família e descobre que Duke tomou decisões importantes sem consultá-lo.

Colocar a casa em ordem

Duke é alguém cansado de viver sob a sombra de uma lenda. O personagem administra rotas ilegais, movimenta dinheiro e procura estabilidade política para manter os negócios funcionando. O problema vem quando ele se aproxima de figuras autoritárias interessadas em usar o nome Shelby para ganhar espaço público. É aí que entra a personagem de Rebecca Ferguson, uma articuladora sofisticada que caminha entre empresários, políticos e grupos nacionalistas. Ela oferece proteção institucional, acesso e influência. Em troca, exige lealdade.

Tommy percebe que a situação saiu do controle. O filme acompanha esse retorno dele aos poucos, quase como alguém tentando recuperar uma casa ocupada por estranhos. Cada reunião carrega desconforto. Cada conversa parece interrompida antes do essencial. Há momentos em que Tommy entra em um galpão esperando encontrar antigos aliados e descobre homens armados respondendo a Duke. Pequenos detalhes assim fortalecem a sensação de perda de autoridade sem transformar tudo em discurso solene.

Sair por cima

Tim Roth interpreta um operador político experiente que aproxima Duke de empresários e figuras ligadas ao extremismo europeu. O personagem percebe fragilidade na família Shelby e tenta transformar isso em vantagem política. O longa abandona qualquer romantização do poder criminoso e mostra a burocracia do medo. Há papéis circulando entre escritórios escuros, acordos feitos em corredores apertados e telefonemas interrompidos antes que alguém diga mais do que deveria. Até a violência surge de maneira menos espalhafatosa. Ela aparece seca, cansada e frequentemente ligada à tentativa desesperada de preservar espaço.

Tom Harper trabalha bem a deterioração emocional de Tommy Shelby. Cillian Murphy mantém aquele olhar permanente de quem dormiu pouco nos últimos quinze anos e ainda recebeu notícias piores ao acordar. O filme usa memórias e visões do passado para lembrar que Tommy continua cercado pelos mortos da família. Em alguns momentos isso pesa mais do que deveria e interrompe o ritmo da narrativa. Ainda assim, a escolha ajuda a reforçar a ideia de que Tommy se transformou em alguém incapaz de abandonar completamente a própria guerra.

Ressentimentos

A relação entre Tommy e Duke sustenta a parte mais forte da história. Existe ressentimento dos dois lados. O filho cresceu esperando reconhecimento. O pai passou tempo demais distante tentando sobreviver. Quando eles finalmente dividem espaço outra vez, quase toda conversa vira disputa por autoridade. Duke quer provar que conseguiu manter os negócios funcionando sem ajuda. Tommy tenta impedir que a família vire instrumento político de homens interessados apenas em dinheiro e influência pública. Nenhum deles fala exatamente sobre afeto. Eles discutem território, controle e sobrevivência porque parece mais fácil.

O longa devolve Birmingham ao centro da narrativa. Small Heath reaparece menos estilizada e mais sufocante. As ruas parecem menores. Os bares estão mais silenciosos. A sensação é de uma cidade cansada de carregar décadas de violência e promessas vazias. Em vez de transformar Tommy Shelby em figura mitológica intocável, o filme insiste em mostrar um homem envelhecido tentando recuperar relevância dentro de um mundo que aprendeu a funcionar sem ele.

“Peaky Blinders: O Homem Imortal” talvez não cause o impacto das melhores temporadas da série, mas trata o retorno de Tommy Shelby com amargura e peso emocional. O filme abandona parte da fantasia de poder que tornou os Peaky Blinders tão populares para observar um homem preso às consequências da própria ausência. Quando Tommy volta para Small Heath tentando salvar a família, percebe que o maior problema não está nos rivais políticos espalhados pela cidade. Está sentado na mesa da própria casa esperando espaço para assumir o comando definitivo.