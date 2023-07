5 filmes leves e bobinhos na Netflix para relaxar o espírito e aquecer o coração

Em Uma Ilha Bem Distante (2023), Vanessa Jopp

Divulgação / Netflix

Sobrecarregada no trabalho e menosprezada pela família, Zeynep Altin está no seu limite. Mas a gota d’água para ela é quando a funerária veste sua amada mãe com um terno em vez do seu vestido favorito. Em busca de um pouco de paz, tranquilidade e de sua identidade, Zeynep decide fugir de Munique para o chalé secreto de sua mãe em uma ilha croata remota. A única falha no seu plano é que o antigo proprietário do local, o rústico Josip, ainda mora no terreno.