Filme premiado com Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron e Zendaya está na Netflix

“O Rei do Show” começa acompanhando a infância de P.T. Barnum (Hugh Jackman), filho de um alfaiate humilde que trabalha para famílias ricas de Nova York. Desde pequeno, Barnum percebe que dinheiro compra portas abertas, respeito e silêncio constrangedor. Ainda garoto, ele se aproxima de Charity Hallett (Michelle Williams), filha do patrão de seu pai. A amizade entre os dois cresce apesar da reprovação da família dela, que considera Barnum um rapaz sem futuro. Anos depois, os dois se casam e tentam construir uma vida simples, mas as dificuldades financeiras passam a dominar a rotina da casa.

Barnum consegue emprego numa companhia comercial, porém a empresa quebra e deixa dezenas de funcionários sem trabalho. Com duas filhas pequenas e contas acumuladas, ele decide apostar tudo num projeto arriscado. Usando um empréstimo bancário conseguido de maneira bastante improvisada, ele abre um museu cheio de objetos curiosos, animais empalhados e figuras de cera. O problema aparece logo nos primeiros dias. Ninguém se interessa pelo lugar. O salão permanece vazio, os ingressos quase não vendem e Barnum percebe que precisa chamar atenção de outra maneira.

Artistas circenses

A solução surge quando ele decide montar um espetáculo com pessoas vistas pela sociedade como aberrações. Entram em cena a cantora barbada Lettie Lutz (Keala Settle), o anão Charles Stratton (Sam Humphrey), artistas circenses e performers tratados com deboche nas ruas. Barnum transforma todos eles em atrações principais de um show barulhento, colorido e exagerado. O público aparece aos montes. Crianças se encantam. Jornais começam a comentar o espetáculo. A elite, por outro lado, reage com desprezo. Para muitos críticos, o empresário apenas empacota preconceito com luzes bonitas e música alta.

O longa mostra essa contradição. Barnum oferece espaço para pessoas constantemente humilhadas, mas também usa a imagem delas para subir socialmente. Hugh Jackman interpreta o personagem com energia contagiante e um entusiasmo quase incontrolável. Em vários momentos, Barnum parece um vendedor tentando fechar negócio até durante o café da manhã. Ele promete felicidade, fama e dinheiro antes mesmo de saber se conseguirá pagar as contas do teatro.

Fora dos palcos

Michelle Williams traz equilíbrio para a narrativa através de Charity. Enquanto o marido vive correndo atrás de investidores e apresentações luxuosas, ela tenta preservar algum senso de estabilidade dentro da família. Charity observa a transformação de Barnum aos poucos. O homem que antes sonhava apenas em sustentar as filhas passa a desejar reconhecimento público. Ele quer frequentar festas elegantes, jantar com empresários influentes e ocupar os espaços onde antes era tratado como invisível.

É nesse ponto que Phillip Carlyle (Zac Efron) entra na história. Dramaturgo de família rica, Phillip aceita trabalhar com Barnum mesmo sabendo que isso pode prejudicar sua reputação. A presença dele ajuda o espetáculo a ganhar aparência mais sofisticada diante da elite nova-iorquina. Phillip também se aproxima de Anne Wheeler (Zendaya), trapezista negra que enfrenta preconceito constante dentro e fora do palco. Os dois desenvolvem um romance marcado pela diferença social e pela pressão familiar. Em uma das melhores sequências do filme, o casal divide um número acrobático cheio de tensão emocional enquanto tenta ignorar os olhares atravessados da sociedade ao redor.

Musical

As músicas ocupam papel importante na narrativa. “The Greatest Show”, “Rewrite the Stars” e “This Is Me” ajudam a acelerar acontecimentos e intensificar conflitos sem interromper o ritmo da trama. Michael Gracey aposta numa estética vibrante, cheia de fumaça, figurinos chamativos e coreografias agitadas. Em alguns momentos, o excesso de brilho enfraquece partes mais dramáticas da história. Ainda assim, o filme mantém energia suficiente para prender atenção até nas passagens mais previsíveis.

Rebecca Ferguson aparece como Jenny Lind, cantora lírica famosa que Barnum leva para uma turnê na tentativa de conquistar prestígio internacional. A excursão muda o comportamento do empresário. Quanto mais ele se aproxima da alta sociedade, mais distante fica dos artistas que ajudaram a construir o espetáculo desde o início. O teatro continua lotado, mas a relação entre Barnum e sua equipe começa a sofrer desgaste. Os performers passam a perceber que o empresário está mais interessado em aprovação social do que nas pessoas que dividem o palco com ele.

“O Rei do Show” toma várias liberdades em relação à história real de P.T. Barnum, mas se fortalece no carisma do elenco e na maneira acessível como trabalha temas ligados à exclusão e pertencimento. O filme sabe que está lidando com um personagem contraditório. Barnum acolhe pessoas rejeitadas pela sociedade ao mesmo tempo em que tenta desesperadamente ser aceito por essa mesma elite preconceituosa. Essa ambição move praticamente todas as decisões dele ao longo da trama.

Mesmo com certa superficialidade em alguns conflitos, o longa consegue emocionar porque acompanha personagens buscando dignidade em ambientes que insistem em transformá-los em curiosidade pública. Entre números musicais grandiosos e bastidores tumultuados, “O Rei do Show” constrói um retrato sobre fama, vaidade e necessidade de reconhecimento. E Hugh Jackman segura tudo com um sorriso de apresentador que parece pronto para vender ingresso até durante um incêndio.