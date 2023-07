Os 5 melhores filmes do momento na Netflix, que te farão permanecer em casa nas noites de fim de semana

Infiltrada: Golpe de Vingança (2021), Josef Kubota Wladyka

Divulgação / Tribeca Film Festival

Neste intenso drama de 2021, sob a direção de Josef Kubota Wladyka, acompanhamos a trajetória de uma ex-campeã de boxe que tem sua vida radicalmente alterada por uma descoberta chocante: sua irmã mais nova, que acreditava estar desaparecida por dois anos, pode estar viva. Este evento catalisa a jornada mais desafiadora de sua vida: deixar para trás tudo que conhece em busca de sua irmã perdida.

Embarcando nesta missão, a personagem principal se encontra enredada em uma rede complexa envolvendo uma organização nefasta de tráfico humano e sombras de um passado traumático que pensava ter deixado para trás. Com uma combinação potente de determinação, sacrifício e resiliência, este drama, vencedor do Prêmio do Público no Festival de Tribeca, acompanha sua busca desesperada e arriscada pela irmã, numa viagem que testa os limites do espírito humano.