O filme do Prime Video para ver sem ler sinopse e agradecer depois pelo choque

Virgil Oldman conhece o valor de um quadro, a procedência de um móvel, a raridade de uma escultura e o peso de cada gesto numa sala de leilão. O que ele não sabe é conviver. Em “O Melhor Lance”, Giuseppe Tornatore parte dessa contradição para construir um suspense psicológico de aparência refinada e temperamento desconfiado, no qual o mundo da arte não serve apenas de cenário. Ele funciona como uma forma de medir as relações humanas. Tudo ali pode ser avaliado, catalogado, protegido, escondido ou vendido. Virgil, interpretado por Geoffrey Rush, acredita dominar esse sistema melhor do que ninguém. O filme ganha força quando essa certeza começa a parecer menos uma competência do que uma fraqueza.

Virgil é um homem de prestígio, não de intimidade. Vive cercado por objetos belos, rituais profissionais e uma disciplina que parece menos elegância do que defesa contra qualquer gesto espontâneo. Rush compreende esse personagem sem tentar torná-lo mais agradável. Seu Virgil é vaidoso, seco, desconfiado, às vezes francamente antipático. Ainda assim, há nele uma solidão que dispensa explicação. Ela aparece no modo como se movimenta, no cuidado quase hostil com as próprias manias, na dificuldade de aceitar qualquer aproximação que não possa ser administrada como uma negociação. A atuação não suaviza o personagem. Apenas deixa visível a fissura por trás da pose.

É nesse ponto que Claire Ibbetson entra no filme, ainda que, durante boa parte dele, sua entrada seja uma espécie de recusa. A jovem herdeira contrata Virgil para avaliar e leiloar a coleção deixada por seus pais, mas não aceita ser vista. A premissa poderia cair com facilidade no artifício da mulher misteriosa usada para desorganizar a vida de um homem fechado. Tornatore passa perto desse risco, mas, nos melhores momentos, transforma a ausência de Claire em matéria dramática. Antes de ser uma pessoa concreta para Virgil, ela é uma voz, uma hipótese, uma promessa de contato e uma perturbação no ambiente que ele acreditava controlar. A casa onde ela vive reforça esse jogo. Corredores, portas, objetos antigos e cômodos fechados parecem prolongar a mente do protagonista. Virgil não entra apenas numa residência. Entra também numa armadilha construída por seus próprios desejos.

Arte e posse

“O Melhor Lance” cresce quando observa a relação entre olhar e possuir. Virgil se dedica às obras de arte com uma devoção que lembra amor, mas que muitas vezes se aproxima mais do acúmulo, do controle e da exclusividade. Seu mundo é regido por valores atribuídos, lances calculados, autenticidades contestáveis e pequenas encenações de confiança. Nesse ambiente, a pergunta sobre o que é verdadeiro não fica presa aos objetos. Ela passa para as pessoas, para os sentimentos e para a maneira como cada um escolhe se apresentar.

A coleção de Claire, as peças mecânicas encontradas na casa, os retratos e as antiguidades fazem parte de uma narrativa interessada em engrenagens. Há sempre algo a montar, decifrar, recompor. O roteiro se alimenta dessa lógica com habilidade, embora nem sempre com leveza. O filme gosta de suas simetrias e de seus símbolos, às vezes um pouco demais. Ainda assim, quando a analogia entre arte e afeto não se impõe com excesso, ela produz bons efeitos. Virgil entende a beleza como algo a ser contemplado e guardado. O encontro com Claire o obriga a lidar com uma forma de desejo que não cabe tão facilmente numa moldura.

A direção de Tornatore valoriza interiores elegantes, luzes controladas, móveis antigos, salões de leilão e espaços que parecem conservar segredos por hábito. A fotografia reforça a impressão de um mundo polido, quase museológico, no qual a beleza também pode funcionar como clausura. A trilha de Ennio Morricone acrescenta uma melancolia calculada, pressionando a rigidez do protagonista sem dissolvê-la por completo. Há sofisticação no acabamento, mas o filme não deve ser elogiado apenas por parecer bonito. O ponto mais interessante é perceber como essa beleza cria distância. Em “O Melhor Lance”, o luxo raramente acolhe. Ele separa, isola, preserva e esconde.

O cálculo

O limite do filme nasce no mesmo lugar de sua sedução: a engenharia narrativa. Tornatore monta o suspense com paciência, conduzindo o interesse em torno de Claire, da casa, das peças mecânicas e das relações laterais de Virgil. Robert, vivido por Jim Sturgess, funciona como conselheiro sentimental e técnico, um contraponto mais jovem e aparentemente mais solto. Billy, interpretado por Donald Sutherland, acrescenta ao universo dos leilões uma camada de cinismo e ressentimento. São personagens que orbitam Virgil e reforçam a sensação de que todos, em alguma medida, conhecem melhor as regras do jogo social do que ele.

Mas “O Melhor Lance” depende bastante de seu dispositivo. A trama pede que se aceitem coincidências, movimentos calculados e uma construção que, observada de perto, pode parecer rígida demais. A virada final, que não convém revelar, reorganiza a percepção sobre o que veio antes. Para alguns, ela confirma a coerência amarga do filme. Para outros, pode enfraquecer a emoção ao transformar a história em mecanismo. A avaliação mais justa talvez esteja entre esses dois polos. A revelação funciona porque conversa com falsificação, valor, ilusão e desejo. Ao mesmo tempo, deixa a impressão de que o filme se apaixona um pouco por seu próprio truque.

Isso não elimina sua força. O que permanece em “O Melhor Lance” não é apenas o prazer do quebra-cabeça, mas o desconforto de acompanhar um homem treinado para detectar fraudes nos objetos e incapaz de reconhecer as ambiguidades de uma relação. Virgil acredita que seu erro está em ter baixado a guarda. O filme sugere algo mais incômodo: talvez a guarda sempre tenha sido a própria prisão. Sua vida organizada em torno da distância não o protege do ridículo, da dor ou da manipulação. Apenas o deixa despreparado quando essas coisas aparecem disfarçadas de intimidade.

“O Melhor Lance” é elegante, frio em alguns momentos, calculado em outros, mas raramente vazio. Seu melhor comentário não está na surpresa, e sim na maneira como aproxima o mercado da arte de uma educação sentimental deformada. Virgil trata sentimentos como raridades a serem conservadas, mas afeto não é peça de coleção. Tornatore cria um suspense em que o falso pode produzir efeitos muito reais e em que a beleza, longe de salvar alguém, pode servir como esconderijo sofisticado. O filme não escapa de certo excesso de construção, mas encontra em Geoffrey Rush e em sua atmosfera de desconfiança uma ideia crítica precisa: há pessoas que passam a vida avaliando o mundo e, mesmo assim, não aprendem a se ver.