Os 5 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora, segundo o Metacritic

O universo do cinema continua a crescer exponencialmente, com a Netflix adicionando constantemente novos títulos à sua vasta biblioteca. No entanto, o excesso de opções pode ser tão paralisante quanto a falta delas. Para aqueles que buscam não apenas entretenimento, mas também qualidade em suas escolhas cinematográficas, recorremos ao Metacritic, um respeitado site norte-americano que agrega críticas de filmes, programas de TV e livros. Essa fonte confiável nos oferece uma visão mais objetiva do que vale a pena assistir. Portanto, reunimos os cinco filmes da Netflix de 2023 que mais se destacaram, até agora, de acordo com a avaliação do Metacritic. Notavelmente, alguns desses selecionados também conquistaram o público, tornando-se os mais assistidos do ano.

1 — Kill Boksoon (2023) direção de Byun Sung-hyun No Ju-han / Netflix Gil Boksoon equilibra duas vidas diametralmente opostas: uma como impiedosa assassina de aluguel a serviço da MK Ent. e outra como mãe solteira de sua adolescente, Jae-young. Embora sua habilidade em exterminar alvos seja incontestável, a arte da maternidade ainda é um mistério para ela. Buscando fortalecer os laços com a filha, Boksoon decide pendurar sua arma e se aposentar após o término de seu contrato. Contudo, sua última missão traz à tona um segredo surpreendente e faz com que ela quebre uma das regras mais sagradas de sua profissão: nunca deixar um trabalho inacabado. Agora, Boksoon é o alvo, e tem que desviar não só dos disparos da agência que antes a empregava, mas também de toda a rede de assassinos profissionais.

2 — Resgate 2 (2023), direção de Sam Hargrave Jasin Boland / Netflix Chris Hemsworth revive o papel do mercenário durão, Tyler Rake, embarcando em uma missão ainda mais aterradora no submundo clandestino do crime: libertar a família capturada de um criminoso desumano. Enfrentando um emaranhado de traições e perigos, Rake se depara com dilemas morais intrincados que desafiam seus próprios princípios. Sob a direção magistral de Sam Hargrave, este segundo capítulo expande o universo já conhecido, trazendo personagens mais profundos e uma trama cheia de reviravoltas. “Resgate 2” é a promessa de uma viagem cinematográfica cheia de intensidade e emoção.

3 — A Descoberta Perfeita (2023), direção de Numa Perrier Divulgação / Netflix Depois de uma dolorosa dupla rejeição — um término de namoro e demissão — Jenna retorna à vibrante Nova York na tentativa de reconquistar seu lugar no competitivo mundo da moda. Ciente de que essa pode ser sua última oportunidade, Jenna engole o orgulho e aceita trabalhar sob as ordens da implacável magnata da moda, Darcy. No entanto, as coisas se complicam quando ela se apaixona pelo encantador e mais jovem Eric, que, para complicar ainda mais, é filho de Darcy. Após sacrificar tudo em nome de sua reputação, Jenna se vê em uma encruzilhada: será que seu romance com Eric vale o risco e o amor pode superar a diferença de idade?

4 — Luther: O Cair da Noite (2023), direção de Jamie Payne John Wilson / Netflix Esta é a aguardada continuação cinematográfica da aclamada série ‘Luther’. Londres está sob a sombra aterrorizante de um novo serial killer, enquanto o perspicaz detetive John Luther encontra-se atrás das grades. Torturado pela culpa de não ter conseguido capturar o psicopata cibernético que agora o desafia, Luther toma a decisão audaciosa de escapar da prisão. Determinado a enfrentar o monstro que assola a cidade, ele está pronto para terminar o trabalho, não importando o custo.