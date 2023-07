7 filmes adoráveis na Netflix que você nunca ouviu falar

Minha Obra-Prima (2018), Gastón Duprat

Mario Chierico / Eurozoom

Arturo é agente de seu amigo e pintor, Renzo, há muitos anos. Devido à falta de compromisso do artista em cumprir sua agenda, a completa ausência de habilidade social e seu conservadorismo, que lhe impede de produzir quadros vendáveis há mais de dez anos, Arturo cogita a possibilidade de deixar Renzo. Após o pintor sofrer um acidente, fica depressivo e propõe que o amigo venda seus quadros por valores ínfimos. Depois de pedir à enfermeira que dê um remédio para acabar com o sofrimento do pintor, Arturo fará uma proposta pouco ética para que o amigo consiga vender as suas obras.