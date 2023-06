Uma das franquias mais bem-sucedidas de todos os tempos está na Netflix e é a diversão perfeita para seu dia

“As Panteras” ou as “Charlie’s Angels”, como a franquia é conhecida nos Estados Unidos, foi criada na década de 1970 por Leonard Goldberd para a emissora ABC, que criou uma série que durou cinco temporadas. Com enorme popularidade, a história das três mulheres que trabalham para uma agência de detetives em Los Angeles virou ícone da cultura pop.

O sucesso da televisão foi parar nos cinemas no ano 2000, depois que a atriz Drew Barrymore comprou os direitos sobre a história. Com críticas mistas e muitas polêmicas durante as gravações, o filme que deu fama ao cineasta McG tem um elenco estelar, que reúne Bill Murray, Drew Barrymore, Cameron Diaz, Lucy Liu, Sam Rockwell, Matt Le Blanc, Crispin Glover, LL Cool J, Luke Wilson, Tom Green e Tim Curry.

A produção, que teve orçamento de 93 milhões de dólares, faturou em todo o mundo 264 milhões e possibilitou a continuação, igualmente rentável, “As Panteras: Detonando”. Mas, na sequência, Bill Murray não retornou e foi substituído por Bernie Mac, devido a algumas intrigas nos sets de filmagem.

Uma delas foi com o diretor McG, que afirmou que Murray o teria dado uma cabeçada nos bastidores. A fala foi desmentida pelo ator em entrevista à revista Times. Murray chegou a dizer que o cineasta deveria morrer por ter afirmado tal coisa. Ainda, o ator também teria chegado às vias de fato com Lucy Liu, depois de sugerir que ela não tem talento para atuar. A atriz reagiu com empurrões e socos em Murray, que garante que os dois fizeram as pazes.

O enredo do primeiro filme gira em torno de uma missão das três detetives particulares, Dylan (Barrymore), Natalie (Diaz) e Alex (Liu), para resgatar um bilionário que foi sequestrado. Por meio de suas habilidades em artes marciais, equipamentos de última tecnologia e carros de alta potência, elas precisam evitar que um software de identificação de voz criado pelo magnata caia nas mãos das pessoas erradas.

Embora o filme seja recheado de efeitos especiais, explosões, carros em alta velocidade, fugas inacreditáveis e lutas de tirar o fôlego, apenas os vilões usam armas de fogo. As detetives se defendem e atacam apenas com suas técnicas marciais. As atrizes precisaram fazer aulas com um professor particular por oito horas diárias, cinco dias por semana, durante três meses.

Em entrevista ao jornalista Joel Cunningham, McG contou como conseguiu integrar o projeto, que teve roteiro escrito por Ryan Rowe, Ed Solomon e John August. Ele disse que assim que soube que Barrymore havia comprado os direitos sobre a franquia, pediu para se reunir com ela. Como as ideias que eles tinham sobre o que queriam para a produção eram bastante similares, logo a parceria deu certo. O resultado é um filme alegre, colorido e explosivo.

Ao ser questionado sobre como se sentiu sobre dirigir seu primeiro filme com um orçamento de mais de 90 milhões logo de cara, McG contou que tentou não pensar muito sobre isso e que se sentiu bastante protegido por Barrymore, que além de dar dicas e conselhos, o defendia para o estúdio e mediou a contratação dos outros atores que compõem o elenco. Sem dúvidas a influência e know-how da atriz foram essenciais para a realização e sucesso comercial do filme.

“As Panteras” é uma superprodução que segue os padrões de Hollywood para o sucesso: mulheres bonitas, efeitos especiais grandiosos, humor e muitas celebridades que atraíram o público para os cinemas. Um filme feito única e exclusivamente para entretenimento, essa produção cumpre bem seu papel lucrativo na indústria.

Filme: As Panteras

Direção: McG

Ano: 2000

Gênero: Ação/Comédia

Nota: 6/10