Deliciosa e polêmica comédia francesa na Netflix vai adocicar seu dia com muito amor

O ser humano quer ter controle sobre tudo. Quer tanto, que tem o costume de encaixar coisas, pessoas e sentimentos em padrões. Assim, categorizando essas coisas, pessoas e sentimentos, sente que sabe tudo sobre aquilo e que nada pode surpreendê-lo. Mas não é bem assim que a vida funciona. Somos tão cheios de camadas, emoções e motivações que variam diante das circunstâncias, que somos imprevisíveis, impossíveis de encaixar em moldes.

“Gostos e Cores” é um filme francês escrito e dirigido por Myriam Aziza que mostra como não temos controle sobre muitas coisas, especialmente sobre nossas emoções. Podemos escolher o que fazer com elas, mas dependendo dessas escolhas, podemos não acabar muito felizes. No enredo, Simone (Sarah Stern) é uma mulher de trinta e poucos anos, lésbica e apaixonada por sua noiva Claire (Julia Piaton). Ela trabalha em um banco e sai todos os dias com sua colega Geraldine (Clémentine Poidatz) para almoçar em um restaurante senegalês nas imediações de seu emprego.

No local, trabalha Wali (Jean-Christophe Folly), um chef senegalês simpático e charmoso. Um dia, ele a convida para um buffet e ela aceita. Na ocasião, Simone bebe, dança e se diverte e acaba beijando-o. A situação a faz perceber a atração que sente por Wali. Embora nos dias seguintes ela tente rejeitar suas novas emoções, há algo florescendo dentro dela. A nova paixão por Wali se desenvolve até quase minar sua relação com Claire.

Enquanto isso, sua família judia ortodoxa quer, a todo custo, prendê-la em um casamento arranjado com alguém da comunidade. Quando seu irmão marca um encontro às cegas com Eric (Stéphane Debac), um judeu bem-sucedido e exemplar, Simone envia Geraldine para que se passe por ela. A amiga e o rapaz logo se apaixonam, mas a situação exigirá que a verdade sobre as identidades rapidamente apareça.

O dilema amoroso de Simone a atormenta e nenhuma escolha que seu coração fizer, seja Claire ou Wali, irá agradar sua família conservadora, tradicional e religiosa. Por outro lado, a família de Wali também é igualmente conservadora, tradicional e religiosa e deseja casá-lo com uma boa garota senegalesa e muçulmana. Enquanto os dois tentam se encaixar nos padrões impostos pela sociedade e atender às expectativas de outros, Simone e Wali lutam contra seus sentimentos, mas isso só poderá deixá-los terrivelmente infelizes.

Nesta situação em que qualquer escolha terá grandes consequências, Simone, Wali e Claire aprendem que o amor não é algo que segue rótulos, regras ou moldes. É a caretice do mundo que faz com que eles se sintam culpados pelo que sentem. “Gostos e Cores” é uma deliciosa crônica romântica sobre os mais variados tipos de amor e sobre famílias. É também sobre autoaceitação e autoconhecimento. Uma vez que você alcança as duas coisas, percebe que as opiniões dos outros sobre como você vive sua vida pouco importa, mas o que realmente vale é estar feliz e apaixonado, nem que seja por si mesmo.

Essa comédia leve, adocicada e cheia de aromas e sabores vai te fazer viajar pelo cinema francês em sua forma mais charmosa.

Filme: Gostos e Cores

Direção: Myriam Aziza

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10