A melhor comédia romântica da Netflix é um remédio para o coração e você ainda não assistiu

“Alguém Especial” é uma comédia de separação e um dos filmes mais subestimados no catálogo da Netflix. Dirigido e escrito por Jennifer Kaytin Robinson, o filme narra o fim do relacionamento de 9 anos entre Jenny (Gina Rodriguez) e Nate (LaKeith Standfield), um casal jovem e descolado de Nova York. Essa história é tão bonita, atual e bem contada por meio de sua fotografia intuitiva, sensível e sensual, cheia de luzes e neons, que o filme de Robinson merecia muito mais aclamação do que teve da crítica, recebido como mediano.

Jenny é estagiária em jornalismo musical em Nova York e conseguiu o emprego dos seus sonhos na revista Rolling Stone, que fica em São Francisco. A oportunidade coloca seu namoro de 9 anos com Nate em um dilema: tentar manter a relação à distância ou cada um seguir seu rumo e descobrir as novas oportunidades que a vida tem para oferecer. Embora ainda estejam apaixonados, eles decidem terminar.

No dia seguinte, Jenny está vivendo um furacão de emoções. Feliz e empolgada com a nova trajetória profissional e em luto pelo relacionamento. Ela decide aproveitar seu último dia em Nova York em uma aventura com suas duas melhores amigas, Blair (Brittany Snow) e Erin (DeWanda Wise). O plano é que a noite termine em um show secreto, que ela descobre ser do Kanye West. Mesmo após saber que Nate estará no local, ela decide que não pode perder sua última noitada na cidade.

Durante o dia, ela e as amigas passam por várias situações cômicas e inusitadas, mas ao mesmo tempo tão comuns da juventude, para conseguir as pulseiras que darão acesso ao show secreto. Enquanto esbarram em conhecidos e desconhecidos que vão transformar seu dia com suas presenças marcantes, Jenny tem flashes de lembranças de seu relacionamento com Nate.

É aí que o filme intercala entre comédia e drama. As cenas com Nate são muito mais intensas. Elas conseguem representar muito bem a força do sentimento que o ex-casal nutre um pelo outro. Mostra como sua relação era real, com altos e baixos, paixão e frustrações e toda aquela explosão de emoções que se vive em um relacionamento amoroso ao longo de tantos anos. Jenny e Nate compartilhavam amigos, o gosto pela música, sonhos, personalidades tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão similares.

Há uma sensibilidade muito grande de Robinson em mostrar como as relações não são monocromáticas, mas cheias de escalas e nuances de cores. Os casais vivem inúmeras situações, algumas delas bem ruins, mas nem por isso a intensidade do sentimento é minimizada ou reduzida. Robinson tenta explorar toda a montanha-russa de sentimentos e consegue muito bem retratar um relacionamento moderno e real e fazer com que o espectador experimente todos os sabores doces e amargos deste romance.

Gina Rodriguez é impetuosa na tela, contagiante. LaKeith, conhecido por seus papeis excêntricos e humor ácido, soube transmitir seu lado melancólico e introspectivo de forma a neutralizar Gina e parecer tão grande quanto ela na tela.

João Gilberto cantava que “o amor é a coisa mais triste quando se desfaz” e “Alguém Especial” leva exatamente essa essência. Quando o amor é real, não há maior tragédia que seu fim.

Filme: Alguém Especial

Direção: Jennifer Kaytin Robinson

Ano: 2019

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 10/10