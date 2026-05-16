Na Netflix, um dos papéis mais intensos de Will Smith ainda segura o público pela garganta

“Eu Sou a Lenda”, de Francis Lawrence, coloca Robert Neville, virologista militar interpretado por Will Smith, em uma Manhattan sem circulação humana depois que um vírus de laboratório matou parte da população e transformou outra parte em ameaça noturna. Alice Braga e Charlie Tahan aparecem mais adiante como Anna e Ethan, sobreviventes que interferem na rotina já estabelecida do protagonista. Até essa chegada, Neville vive num circuito fechado de ações. Sai de casa enquanto há luz, percorre ruas tomadas por carros abandonados, cuida da cadela Sam, envia mensagens pelo rádio e volta antes que os infectados assumam a cidade. No porão, mantém um laboratório onde procura uma resposta médica para a infecção.

O interesse maior nasce da disciplina desse cotidiano. Neville não atravessa Manhattan como herói em busca de confronto. Ele mede tempo, distância, luz e retorno. O dia permite movimento. A noite exige tranca. A casa não é apenas moradia, mas barreira, depósito, laboratório e ponto de recuo. Cada proteção fechada antes do escurecer informa o risco com mais eficiência que qualquer explicação. Quando o relógio avança, uma rua longa deixa de ser passagem e vira ameaça. Quando Sam se afasta, a decisão de segui-la custa segurança. Quando uma saída demora mais do que deveria, a cidade muda de estatuto.

A ficção científica se apoia em procedimentos simples. Neville dirige, observa, recolhe, testa, espera. Esses verbos mantêm a história no chão. O vírus deu origem ao cenário extremo, mas o suspense diário depende de tarefas menores, de coisas que precisam ser feitas na ordem certa. O rádio precisa ser repetido. O laboratório precisa continuar. A comida e os suprimentos precisam ser localizados. A porta precisa fechar antes da noite. O filme se enfraquece menos por excesso de explicação do que por abandonar, em alguns momentos, essa precisão de rotina.

A casa antes da noite

A primeira metade trabalha com a limitação de acesso. Neville ocupa uma cidade imensa, mas seus movimentos são estreitos. Ele pode dirigir por avenidas vazias, caçar entre prédios, entrar em lojas e recolher DVDs, mas tudo depende da volta. O espaço aberto engana. Manhattan parece disponível enquanto há sol; depois, cada fachada escura passa a guardar uma possibilidade de ataque. A regra dos infectados, sensíveis à luz, dá ao filme um relógio interno. O perigo não precisa aparecer o tempo todo. Basta que o dia acabe.

Sam organiza boa parte dessa dinâmica. A cadela acompanha Neville nas saídas, ocupa a casa e altera a forma como ele reage ao risco. Sozinho, ele poderia calcular tudo de modo mais frio. Com Sam, cada deslocamento envolve outro corpo. Se ela entra em uma área perigosa, Neville não lida apenas com protocolo, mas com escolha imediata. Preservar a rotina pode significar abandonar a companheira. Romper a rotina pode significar entrar no escuro antes da hora. O vínculo funciona porque produz consequência prática, não porque precise ser explicado.

Will Smith segura esses trechos com uma atuação contida. Neville raramente tem alguém com quem conversar, e a ausência de interlocutores desloca a atenção para gesto, pausa e procedimento. Ele olha antes de avançar, contém o impulso, força normalidade diante dos manequins, insiste nos testes quando o resultado ainda não basta. O personagem não verbaliza tudo o que perdeu. O corpo já carrega a contabilidade do dia, ou melhor, dos dias iguais que só continuam possíveis enquanto as regras são obedecidas.

Os manequins ajudam a marcar essa repetição sem transformar o isolamento em discurso. Eles estão nas lojas, recebem falas, sustentam uma encenação mínima de convívio. Não resolvem a falta de pessoas, mas mostram como Neville tenta manter um padrão reconhecível de contato. O mesmo vale para o rádio. A mensagem repetida abre uma brecha objetiva para a existência de outros sobreviventes. A espera à beira d’água não precisa de comentário adicional. Ela mostra alguém preso entre método e exaustão.

Ruas, laboratório e infectados

Manhattan é o elemento mais consistente do filme. Carros parados, vegetação avançando e animais cruzando avenidas deslocam a cidade sem apagar sua identificação. O abandono fica legível em matéria concreta. Não se trata de uma paisagem qualquer de destruição. É uma metrópole conhecida operando sem pedestres, sem trânsito, sem ruído cotidiano. Essa ausência dá escala ao desastre e, ao mesmo tempo, reduz a ação ao que Neville consegue controlar com as próprias mãos.

Francis Lawrence acerta quando deixa esses vestígios conduzirem a informação. A evacuação aparece em lembranças que explicam perdas familiares, mas o presente tem mais força quando depende de objetos e espaços. A fortificação da casa vale por uma biografia recente. O laboratório no porão informa por que Neville permanece ali. Os registros de teste indicam persistência, mas também criam exposição. Para pesquisar uma cura, ele precisa se aproximar dos infectados. Para se proteger deles, precisa manter distância. Esse choque entre trabalho e sobrevivência sustenta boa parte do conflito.

Os infectados têm uma regra dramática útil. Eles pertencem à noite, pressionam a casa e impõem limites ao movimento. O problema está na aparência digital e na perda de ambiguidade que acompanha suas aparições. A cidade vazia convence porque se relaciona com carros, portas, ruas, lojas e luz. As criaturas nem sempre parecem presas ao mesmo mundo físico. Quando o risco vem de uma janela a ser bloqueada ou de uma esquina que escurece, a cena mantém peso. Quando o ataque depende demais da fúria visual dos infectados, o filme se aproxima de uma ação menos controlada.

Essa diferença também explica por que o terço final divide mais. A entrada de Anna e Ethan amplia o quadro de sobrevivência e força Neville a lidar com informação nova, deslocamento possível e presença humana real. A mudança é legítima dentro da história, mas reduz a concentração anterior. O filme passa a depender de resoluções mais diretas, enquanto a parte inicial dependia de espera, cálculo e falha de rotina. A casa sitiada e o laboratório ameaçado mantêm interesse, mas a relação entre causa e consequência fica menos limpa do que nos trechos em que Neville apenas tentava chegar vivo ao fim do dia.

A comparação com o romance “I Am Legend”, de Richard Matheson, pesa porque a versão de 2007 altera o sentido associado ao título. Essa distância não precisa virar cobrança automática de fidelidade. A adaptação tem caminho próprio e encontra bons resultados na solidão operacional de Neville, nos horários rígidos, nos manequins, no rádio, em Sam e na Manhattan sem pedestres. O prejuízo aparece quando a ameaça perde corpo diante da própria cidade. Os vestígios nas ruas dizem mais sobre o colapso do que os rostos digitais que avançam na escuridão.

“Eu Sou a Lenda” preserva interesse porque ancora o apocalipse em ações repetidas. Neville não sobrevive por discurso, mas por método. Ele sai com luz, volta antes da noite, testa amostras, insiste no rádio, protege Sam, fecha a casa. A versão não sustenta sempre o mesmo controle, e o final teatral carrega uma simplificação que parte da crítica já apontou. Ainda assim, a imagem mais durável permanece ligada a uma necessidade elementar. Antes que a noite tome Manhattan, Robert Neville precisa alcançar a porta.