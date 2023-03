Um diamante na Netflix: filme hipnotizante com Kevin Costner te levará para dentro dele

Intérpretes de Butch Cassidy e Sundance Kid, Robert Redford e Paul Newman idealizaram o projeto para “Estrada Sem Lei”, longa-metragem com pegada western sobre outra dupla de criminosos famosos, Bonnie e Clyde. No entanto, Newman morreu antes de a produção começar, fazendo com que Redford desistisse da ideia. Após anos no papel, o filme finalmente foi concluído, em 2019, sob direção de John Leecock e roteiro de John Fusco e atuações dos geniais Kevin Costner e Woody Harrelson.

A dupla de atores interpreta Frank Hamer e Maney Gault, investigadores responsáveis pela morte da Bonnie e Clyde. O casal de criminosos dos anos 1930 ficou tão famoso e ganhou tamanha simpatia do povo, que até hoje sua história reverbera glamourizando a vida perigosa e ilegal que levava. Mas, nesta obra, a intenção é mostrar o lado dos policiais que finalmente impediram suas atividades criminosas de uma vez por todas.

O papel de Hamer havia sido oferecido para Costner em 2009, mas ele não sentia que tinha o perfil certo para interpretar o personagem, já que era muito mais novo que o policial da vida real à época. Então, Liam Neeson assumiu a responsabilidade, mas por algum outro motivo também desistiu de atuar no filme. Só em 2019 Costner achou que estava pronto para encarnar seu personagem. Mesmo assim, ele ainda optou por ganhar dez quilos para dar mais verossimilhança.

O filme acompanha a jornada de Hamer e Gault. Dois policiais que são sacodidos de suas aposentadorias para capturar a dupla que realizava assaltos em série a bancos da região Central dos Estados Unidos, além de roubos a pessoas e pequenos estabelecimentos e assassinatos de inúmeros civis e policiais. Adorados por seus conterrâneos de Dallas e retratados pela imprensa como jovens aventureiros, livres e indomáveis, Bonnie e Clyde viraram verdadeiros heróis nacionais. Mas a verdade é que eram assassinos sangues-frios e ladrões ambiciosos, que provocaram uma gigantesca mobilização policial para sua emboscada e captura, em 23 de maio de 1934.

O longa-metragem segue as investigações dos dois policiais, que constantemente cruzavam com as do FBI, provocando uma disputa de poderes que colocava o modo tradicional dos detetives atuarem contra o modelo moderno e tecnológico da agência de inteligência. Em meio a tudo isso, a pressão da governadora Ma Ferguson (Kathy Bates) sobre a secretaria de Segurança Pública.

Vemos como a caçada aos bandidos foi complexa, densa e sistemática e exigiu um esforço obsessivo em acompanhar os passos dos investigados durante meses, um estudo profundo de suas histórias pessoais e muita dedicação de tempo e paciência por parte das forças policiais.

Conforme o enredo avança em um suspense com sabor de faroeste, ficamos envolvidos na trama também graças as atuações magistrais de Costner e Harrelson, capazes de nos fazer sentir angústia, ansiedade e até rir. Um filme intrigante e satisfatório, “Estrada Sem Lei” é uma das produções mais interessadas em contar os fatos com responsabilidade e verossimilhança sobre Bonnie e Clyde.

Título: Estrada Sem Lei

Direção: John Leecock

Ano: 2019

Gênero: Policial / Drama/ Biografia

Nota: 8/10