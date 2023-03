O filme surpreendente, arrepiante e perturbador na Netflix que vai te fazer ter calafrios por 107 minutos

Em quase todos os seus 35 anos de carreira, o diretor dinamarquês Kristoffer Nyholm esteve por trás de séries de televisão. Mas em algumas das exceções surgiu “O Mistério do Farol”, inspirado em uma assustadora história real e escrito por Celyn Jones e Joe Bone. O filme inglês foi lançado em 2018.

No enredo, acompanhamos a rotina de três faroleiros, Thomas (Petter Mullan), James (Gerard Butler) e Donald (Connor Swindells), isolados nas Ilhas Flannan, na costa da Escócia. Thomas guarda o farol há 25 anos e é um homem viúvo e sem família. James também é experiente e deixou para trás esposa e dois filhos. Já Donald é um jovem irresponsável e imaturo, que está aprendendo sobre o ofício, enquanto também amadurece como homem.

O filme é dividido em duas partes. A primeira metade, que mostra os homens deixando sua terra natal e partindo para a remota ilha, onde passarão meses de sua vida na companhia apenas um do outro, lidando com tempestades e perigos iminentes, mas ao mesmo tempo com uma rotina monótona e repetitiva. Eles brincam e zombam um do outro e há uma certa leveza na forma como a história é contada, embora o diretor deixe no ar que algo pode acontecer a qualquer momento.

Já na segunda metade, o filme se transforma em um thriller psicológico e ganha uma densidade maior. O trio se depara com um barco destruído, provavelmente pelas pedras e pela tempestade, um corpo e um baú em um abismo. Donald é orientado a descer até lá por meio de uma corda para verificar se o homem está morto. Mas durante a tarefa, acaba atacado pelo desconhecido. Os colegas tentam descer a tempo de ajudá-lo, mas Donald acaba matando o homem para conseguir sobreviver.

Na caixa de madeira, o trio encontra barras de ouro e decide dividí-las, mas sabem que deverão ser discretos, pois provavelmente há pessoas atrás dele. No entanto, antes que consigam se livrar do corpo, surge um barco com dois indivíduos perguntando sobre o homem e o baú. Logo o trio se vê preso em um pesadelo onde as coisas só ficam cada vez piores. A ilha se transforma em um ambiente claustrofóbico e assustador, onde coisas macabras e surreais podem acontecer.

O enredo não nos dá vilões e mocinhos, mas personagens complexos e dicotômicos que podem agir como anjos e demônios. Os inimigos dos faroleiros não são apenas os invasores da ilha, mas também seu próprio cérebro, que passa a distorcer os acontecimentos e a enganá-los. Quando a insanidade e descontrole emocional tomam conta, tudo e qualquer coisa pode acontecer.

Com atuações bastante convincentes e uma história com embasamento para tornar tudo ainda mais sinistro, “O Mistério do Farol” entrega um bom e inteligente filme de suspense. O enredo se inspira no intrigante desaparecimento real dos faroleiros Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur, no início dos anos 1900. O roteiro é apenas uma das teorias do que pode ter ocorrido com os guardiões do farol, já que o caso nunca foi completamente solucionado. Mesmo assim, a tese sobre como a ambição minou a relação entre as pessoas é bastante interessante e prende o espectador.

No caso real, o investigador à época, Joseph Moore, foi até a ilha com oficiais que embarcaram no Hesperus para vasculhar o local em busca de explicações do que teria ocorrido, depois de marinheiros relatarem o mau funcionamento do farol. A situação encontrada na ilha foi de calamidade total e a ausência dos faroleiros.

Um filme interessante e intrigante que vai te deixar curioso e perplexo, “O Mistério do Farol” é um excelente e imperdível thriller.

Filme: O Mistério do Farol

Direção: Kristoffer Nyholm

Ano: 2018

Gênero: Thriller psicológico

Nota: 9/10