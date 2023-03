Filme arrepiante na Netflix vai te fazer ter calafrios e te prender por 93 minutos

Embora a cultura norte-americana esteja cada vez mais permeada no nosso cotidiano, é impossível não perceber algumas bizarrices e peculiaridades que só eles têm. Lendas urbanas, monstros sinistros e hábitos esquisitíssimos que só se veem por lá. Por exemplo, a prática do “phrogging”, quando pessoas moram escondido dentro da sua casa sem que você saiba. É assustador. Elementos estranhos da cultura estadunidense alimentam a literatura e o cinema de enredos criativos e espantosos.

O longa-metragem de 2006, “Maldição”, dirigido por Courtney Solomon, é baseado em uma dessas histórias bizarras e descrita no livro “The Bell Witch: An American Haunting”, de Brent Monahan. O roteiro é baseado em um evento do século 19 e duvidosamente real, em que John Bell, aqui interpretado por Donald Sutherland, e sua família, são aterrorizados por espíritos do mal.

O terror começa após uma disputa de terras. Após uma negociação cheia de atritos entre John e sua vizinha, Kathe Batts (Gaye Brown), a vida da família se transforma em um verdadeiro inferno. Batts é conhecida como a bruxa da região e durante uma audiência judicial na igreja local, ela amaldiçoa John e sua bela filha adolescente, Betsy (Rachel Hurd-Wood). A partir de então, ele e a garota começam a ser assombrados por uma entidade invisível.

O que é importante destacar sobre esse filme é que a narrativa vai se transformando de um terror paranormal para um terror psicológico, porque conforme a família é atingida pelo mal que os assombra, mais vai se tornando claro o que realmente está acontecendo por ali e as intenções por trás de cada gesto. E se trata mais de coisas reais que sobrenaturais. Enquanto as mentes dos personagens enlouquecem com a suposta assombração, percebemos que o mal é muito mais humano e real do que aparenta.

Enquanto o espectador acompanha a saga da família Bell contra os supostos espíritos, o espectador pode até estranhar o fato de que as cenas que deveriam ser aterrorizantes, aquelas inspiradas em “O Exorcista” e “Poltergeist”, não são exatamente convincentes. Mas conforme a história se desenrola, é perceptível que para o diretor canadense Courtney Solomon, o verdadeiro terror é algo muito mais emocional em Betsy.

Se você, que leu as frases iniciais da abertura, que diziam que o filme é inspirado em “acontecimentos verídicos validados pelo Estado do Tennessee como o único caso na história dos EUA onde um espírito causou a morte de um ser humano” e esperava que essa fosse uma verdadeira história de terror paranormal, sinto dizer que talvez esta produção pode te decepcionar, porque nada do que essa frase diz é plausível e o próprio filme trata de deixar isso claro.

Mas se tem algo de assustador sobre essa história é o que ela nos diz sobre como esse mundo é um lugar perigoso para as mulheres. A jovem Betsy é, a todo momento e especialmente por ser bela, vista como uma presa para os homens que a cercam. No fim das contas, é isso que importa perceber neste enredo. O elenco também conta com a participação de Sissy Spacek no papel da matriarca Lucy Bell.

Filme: Maldição

Direção: Courtney Solomon

Ano: 2006

Gênero: Terror/Suspense

Nota: 6/10