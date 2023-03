Romance emocionante na Netflix é um carinho na alma e no coração

“Seus Olhos Dizem” é um filme japonês de 2020, de direção de Takahiro Miki. O longa-metragem é um remake do coreano “Always”, de 2011, dirigido por Il-gon Song. O enredo conta a história de Rui (Ryûsei Yokohama) e Akari (Yuriko Yoshitaka), dois jovens com um passado conturbado e que se apaixonam. Rui é um ex-lutador de kickboxing e que desperdiçou sua carreira ao aceitar trabalhar como assassino profissional da Yakuza. Preso por seus crimes, ele é solto um tempo depois e tenta reconstruir sua vida discreta e solitariamente como um trabalhador comum na metrópole.

Um dia, ele conhece Akari, uma jovem cega doce e adorável, com um olfato apurado e um passado trágico. Ela perdeu os pais e a visão depois de um grave acidente de carro. Sem saber do passado de Rui, ela se aproxima dele e o encanta com sua ingenuidade e doçura. Quando ela é atacada sexualmente pelo seu chefe, Rui aparece heroicamente para salvá-la, mas ela está preocupada, pois poderá perder seu emprego. Afinal, não é fácil uma pessoa sem visão conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Rui prontamente se oferece para sustentá-la.

Os dois vão morar juntos ainda sem que nenhum romance saia do platônico. Aos poucos, em um amor quase que infantil e singelo, eles vão se descobrindo como um casal. Enquanto a relação entre eles se desenvolve, o filme traz flashbacks para situar o espectador do passado de ambos. Akari havia acabado de tirar a carteira de motorista, quando os pais e ela decidiram sair. Ela, ao volante, vê um corpo incendiado cair do alto de um prédio. Logo um motorista enlouquecido atravessa com o carro na frente de seu automóvel, provocando o acidente que a deixa cega e tira a vida de seus pais.

Quando ela conta sua história a Rui, ele logo reconhece o momento, pois foi a pessoa responsável pela batida. Sentindo-se culpado, ele faz de tudo para cuidar e proteger Akari, mas não tem coragem de contá-la a verdade.

Ele tenta se restabelecer no kickboxing, mas reencontra fantasmas de seu passado que pretendem atormentá-lo. Esses homens perigosos podem querer atingí-lo onde mais dói, ou seja, em Akari. Por isso, ele prefere se afastar para garantir que ela não vai se machucar. Reviravoltas acontecem e as forças do destino tentam reuní-los, apesar do passado que prejudica o romance.

Uma história de amor cheia de improbabilidades e dificuldades, que reforçam o melodrama e instigam a paixão. O longa-metragem tem uma fotografia etérea e que remete ao sonho, talvez porque o romance parece uma ilusão na vida destruída de ambos e, talvez, sua única chance de felicidade. Mas uma felicidade tão frágil e delicada, que precisa ser carregada com o máximo de cuidado.

Um filme sensível e apaixonante, que acima de falar de amor entre pessoas, fala de amor-próprio. Sobre como somos duros com nós mesmos, capazes de perdoar os outros, mas não nossos próprios erros e defeitos. É sobre culpa e redenção, sobre refazer pontes queimadas e nos reconectarmos com nós mesmos através de outras pessoas. Às vezes, só outro para enxergar em nós as qualidades e a chance que merecemos e que não conseguimos reconhecer.

Filme: Seus Olhos Dizem

Direção: Takahiro Miki

Ano: 2020

Gênero: Romance

Nota: 8/10