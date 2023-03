Romance arrebatador na Netflix vai te encher de esperança e deixar seu coração quentinho

Na vida real, o amor não é nem de longe tão mágico quanto na ficção, mas ele pode promover grandes transformações. O amor é mesmo um sentimento poderoso, independente de para quem ele se direciona. Seja de uma mãe para o filho, entre amantes, amigos. Ele cura feridas e nos motiva a sermos pessoas melhores. Mas a ficção realmente narra histórias surpreendes que poucas vezes se repetem na vida real. E, talvez, por exatamente esse motivo, amamos tanto os romances. Eles nos fazem acreditar em um mundo onde tudo é possível.

O charmoso “Cartas Para Julieta” é um desses filmes que deixam os sonhadores nas nuvens. Amanda Seyfried interpreta Sophie, uma mulher doce e romântica que viaja para a Itália com seu namorado Victor (Gael García Bernal). Ele é chef e está deslumbrado com a culinária local. Prestes a abrir seu próprio restaurante em Nova York, ele se mantém muito ocupado descobrindo novas texturas e sabores para sua cozinha. Victor é amoroso, mas parece mais focado em sua carreira que em seu relacionamento com Sophie e, no fundo, isso a deixa insatisfeita.

Enquanto o namorado se ocupa de aprender novos truques de cozinha, Sophie conhece um grupo de mulheres, em Verona, chamado “Secretárias de Julieta”. Elas coletam cartas deixadas por mulheres nos muros do pátio da casa de Julieta, um importante ponto turístico da cidade, que remete à personagem de William Shakespeare, que vive um intenso e trágico romance com Romeu.

Mulheres de todo o mundo vão até o local para deixar cartas pedindo conselhos ou contando suas histórias de amor. As secretárias de Julieta respondem às cartas para dar algum alento aos seus corações aflitos. Quando Sophie encontra um manuscrito de mais de 50 anos, ela decide responder. O que ela não imaginava é que seu conselho iria reascender a chama de uma antiga paixão adormecida.

Alguns dias após responder à remetente, ela recebe a visita de Claire (Vanessa Redgrave), autora da carta, e seu neto, Charlie (Christopher Egan). Embora tenha se casado, tido filhos e netos, Claire deseja reencontrar seu amor do passado, Lorenzo (Remo Remotti). Então, o trio parte em uma jornada pelo interior da Itália para tentar reunir o casal afastado pelo tempo e pelo destino.

A viagem, que deveria ter sido mais curta, acaba se alongando e se transformando em uma aventura. Claire encontra vários homens sedutores no caminho, mas nenhum deles é o seu Lorenzo. Enquanto as buscas continuam, Sophie e Charlie, que não se deram bem à princípio, começam a se aproximar.

Sob as paisagens amareladas e encantadoras das áreas rurais da Itália e centros históricos milenares, o enredo se desenrola em uma história cheia de possibilidades e expectativas. Afinal, Lorenzo ainda estaria vivo? Claire o encontrará? E se o encontrar, como ele irá reagir? Além disso, a relação de Sophie e Victor irá sobreviver à Itália?

“Cartas Para Julieta” se aproveita do cenário apaixonante e romântico do país para transcender ainda mais as histórias de amor que são narradas para os espectadores. Um filme cheio de charme, magia e sedução e que nos deixa fascinados por seu encanto.

Filme: Cartas Para Julieta

Direção: Gary Winick

Ano: 2010

Gênero: Romance

Nota: 8/10