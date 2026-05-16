Tudo poço na crise da meia-idade

Foi a frase retumbante que ouvi há pouco da Mariana, um poço de sofisma e sabedoria, só porque me pus a algarismar contas canhestras buscando a resposta: devo ou não ter um poço no jardim? Mais vale um rotundo elemento ladeado pela relva primaveril do que qualquer possante relinchando os escapamentos na garagem.

Veja bem: se já faz um certo tempo que ultrapassei os quarenta, tenho cá meu direito de afundar-me em crises profundas de meia-idade, não é mesmo? Sequer preciso ir muito fundo, tampouco naufragar em mágoas pré-senis. Descubro aqui na internet que um poço raso chega, em média, a uns vinte metros abaixo da superfície — ele capta o tal lençol freático superior.

E, posto que é popularmente chamado de poço caipira, eu me identifico. Sou caipira de Taquarituba e me tornei caipira da Gorenjska. Tenho lugar de fala. Posso me gabar de ser um tipo internacional de caipira. Portanto, posso poço.

Esse é um poço modesto, como convém aos meus gestos obliterados e obtusos. É poço para meu posto, talvez o que caiba no meu bolso. Fosse um semi-artesiano, tubular, estaria aí entre quarenta e cem metros de profundidade, precisaria até de bomba para a extração.

Não gosto de bombas. Nem as de chocolate, menos ainda as que explodem cabeças, corações e países.

Fosse eu o oposto do caipira, o megalômano posseiro cheio de apostos e blefando apostas, pigarros e solilóquios por aí, iria sonhar com o poço artesiano, que é tipo uma espada atroz furando a alma do planeta. Lancinante. Esses danados podem chegar a dois mil metros de fundura — embora na maior parte das vezes não passem dos seiscentinhos. É o poço que pensa que pode: busca água lá dos aquíferos profundos.

Mas a beleza do poço não está apenas nos detalhes das opções do catálogo on-line da loja eslovena Figura, no qual estou namorando os modelos e buscando parear minhas afeições com aqueles mais baratos, porque minha crise de meia-idade sofre de graves restrições orçamentárias. A beleza está no campo semântico por ele proporcionado.

Um poço, afinal, simboliza muito mais do que o cantado pelo Renato Russo naquela música da Legião Urbana em que ele esfrega na cara que na casa dele tem um poço, como se lembrasse o tempo todo que na minha não tem. Um poço pode significar reserva. Estoque. O mundo aí acabando na secura pós-apocalíptica do aquecimento global e você tranquilaço, de boa, com sua própria cisterninha fazendo brotar água dos lençóis molhados do subsolo, veja que maravilha.

Também consegue ser sinal de abertura. Um poço é afinal um fosso, talvez? É uma cratera, um buraco aberto na terra e na Terra, uma fissura que serve de metáfora para a passagem — nem que seja o renitente espaço reservado para o baldinho amarrado na corda descer e depois, içado com manivela, voltar à luz trazendo água fresca e limpa.

É ainda profundidade. Daqui de cima vê-se só um pedacinho dele, justamente este que pode ser bonito, de tijolinhos — ou cimentados, feiosos, anódinos e monocromáticos, como a maior parte das opções do site figura ponto si. Lamento mas admito: em termos de adereços relacionados à construção civil e aparatos de jardim, os eslovenos não parecem se esmerar muito na estética.

A esta altura já abri umas três vezes o extrato bancário e refiz atormentado todas as contas do mês. Amanhã cedo vou ligar lá na loja e perguntar se tem peça para pronta-entrega, se há desconto para pagamento em dinheiro, se despacham aqui para o meu vilarejo, se o preço do poço inclui a instalação do dito-cujo ou se o abismo financeiro é mais embaixo e as cifras expressas em euro no catálogo virtual são só a ponta visível do buraco.

Porsche? Tudo poço naquele que me fortalece.