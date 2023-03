Comédia romântica deliciosa, que estreou na Netflix, vai adoçar seu dia e acalmar seu coração

Há algo em “Amor ao Primeiro Beijo” que lembra a atmosfera de “Te Amarei Para Sempre”, romance de Robert Schwentke lançado em 2009, sobre um amor que precisa resistir às viagens no tempo de seu protagonista, interpretado por Eric Bana. Ele sabe de coisas que acontecerão no futuro e some por vezes do presente, por conta de uma mutação genética. Em “Amor ao Primeiro Beijo”, longa espanhol de Alauda Ruiz de Azúa, não há viagens no tempo, mas o protagonista, Javier (Álvaro Cervantes), consegue ter um vislumbre de todas as suas relações amorosas logo no primeiro beijo.

Acontece assim, no momento em que ele encosta seus lábios nos de uma outra pessoa, consegue ver todo o futuro da relação. Se vai dar ou não certo. Com isso, ele acaba terminando seus romances antes mesmo que eles comecem. Javier acaba sendo visto como um canalha ou, até mesmo, arrogante, quando revela às mulheres com quem sai como tudo irá acabar.

Mas as coisas mudam quando ele beija Lucía (Silvia Alonso), namorada de seu melhor amigo, em uma balada. Ele tem uma visão que mostra os dois felizes, morando juntos, com filhas, um futuro aparentemente perfeito. Então, ele entende que Lucía é o grande amor de sua vida. Durante um tempo, eles tentam resistir à atração que sentem um pelo outro, mas sempre que se encontram, rola uma nova tensão sexual que os puxa como uma imã. Não demora para que Lucía abra mão do namoro e depois mergulhe de cabeça em um novo relacionamento com Javier.

Como ele havia previsto, tudo vai muito bem. Os dois estão loucamente apaixonados e eles parecem realmente ter sido feitos um para o outro. No entanto, com o tempo, a convivência e o namoro parecem previsíveis. Javier, que já havia visto todo seu futuro com Lucía, sabe as coisas que ela irá dizer e fazer. Ele sabe o que irá acontecer. Logo, uma insatisfação parece tomar conta dele e de Lucía. Ele não se surpreende com absolutamente nada e ela começa a crer que ele a acha previsível e maçante. O que parecia ser predestinadamente perfeito ficou entediante.

À título de experimento, Javier beija uma bartender para enxergar o futuro deles juntos, mas inacreditavelmente não vê nada. Então, ele começa a acreditar que a partir do momento em que beijou Lucía, o amor de sua vida, as visões desapareceram. Mas é possível que isso também tenha acontecido por outras razões, entre elas, o fato da nova amiga ser uma pessoa que não se preocupa com o futuro e viver sempre de aventuras em países diferentes. Também pode ser que ela tenha algo de ainda mais especial. Essa nova presença traz transformações na vida de Javier e no enredo do filme, passando como um furacão, que muda toda a paisagem enxergada pelo espectador.

Um filme que fala sobre o amor, sobre como temos de parar de criar expectativas e procurar pela alma gêmea, afinal, só a encontraremos se finalmente aprendermos a relaxar e deixar a vida acontecer. Embarcar em relações que são dadas como certas podem nos fazer cair em um abismo de previsibilidade e tédio, afinal, nada é melhor, mais gostoso e emocionante do que deixar o destino nos surpreender. “Amor ao Primeiro Beijo” é uma comédia romântica deliciosa que vai adoçar seu dia e acalmar seu coração.

Filme: Amor ao Primeiro Beijo

Direção: Alauda Ruiz de Azúa

Ano: 2023

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 8/10