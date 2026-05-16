No Prime Video, mistério vai te corroer por dentro e te deixar paranoico

Três meses após o desaparecimento de Rory, um cientista marinho levado pelo oceano durante uma expedição, Mara (Vivien Mills) ainda vive cercada por vestígios do marido dentro da velha casa costeira onde os dois moravam. Em “Mar Profundo”, dirigido por Liza Bolton e estrelado também por Colin Bennett e Wayne Gordon, o desaparecimento de Rory interrompe a rotina da personagem e empurra a artista para uma investigação improvisada, feita sem apoio oficial e cercada por suspeitas.

O filme começa quando Mara recebe a confirmação de que as equipes de busca encerraram as operações no mar. A notícia chega fria, burocrática e ofensiva para alguém que ainda acredita existir algo escondido naquela história. Rory não deixou corpo, despedida e nem respostas. Deixou apenas equipamentos espalhados, anotações incompletas e uma casa que parece presa no mesmo dia do desaparecimento. A residência à beira-mar tem infiltrações, corredores escuros e um silêncio irritante que transforma qualquer ruído em sinal de alerta. Até um cano estalando vira motivo para levantar da cama no meio da madrugada.

Protagonista cansada, porém nunca desistente

Vivien Mills constrói uma protagonista cansada, mas inquieta. Mara sofre, sente medo e desconfia das pessoas ao redor, porém continua insistindo em perguntas que ninguém parece interessado em responder. Quando tenta obter informações sobre a expedição marítima de Rory, encontra portas fechadas e respostas vagas. O filme usa essa ausência de colaboração para aumentar a sensação de abandono. Quanto mais ela procura detalhes, menos apoio recebe.

A diretora Liza Bolton aposta numa tensão silenciosa. Não existe excesso de trilha sonora tentando avisar o espectador de que algo terrível vai acontecer a cada cinco minutos. O desconforto aparece em detalhes pequenos. Uma porta aberta que deveria estar trancada. Passos no andar de cima. Objetos mudando de lugar. O vulto de Rory surgindo rapidamente pelos corredores da casa. Mara passa boa parte do filme sem saber se está lidando com culpa, paranoia ou uma ameaça real circulando perto dela.

Aproximação estranha

Wayne Gordon interpreta um homem que começa a frequentar a propriedade em momentos delicados. Ele surge oferecendo ajuda e tentando se aproximar de Mara, mas o comportamento do personagem nunca transmite segurança completa. Existe sempre alguma coisa estranha na forma como observa a casa ou interrompe determinadas conversas. O roteiro trabalha bem essa ambiguidade. O espectador percebe o desconforto de Mara antes mesmo dela verbalizar qualquer suspeita.

“Mar Profundo” transforma tarefas comuns em cenas de suspense. Mara organiza caixas deixadas por Rory, revisa papéis ligados às pesquisas marítimas e procura pistas em equipamentos abandonados pela casa. Nada disso envolve grandes perseguições ou revelações mirabolantes. Ainda assim, cada objeto encontrado muda um pouco a percepção dela sobre o desaparecimento do marido. Um simples caderno de anotações ganha peso porque pode indicar onde Rory esteve pela última vez ou com quem mantinha contato antes da expedição.

Isolamento e paranoia

O isolamento da região costeira também ajuda bastante. Quase não existem vizinhos por perto e o filme aproveita bem essa sensação de distância. Quando Mara percebe movimentos estranhos próximos da residência, não há para quem pedir ajuda rapidamente. O telefone toca pouco. As visitas são raras. A polícia praticamente desaparece depois do encerramento das buscas. Em determinado momento, a personagem parece viver num lugar suspenso no tempo, preso entre o luto e uma investigação que ninguém mais deseja continuar.

Liza Bolton acerta ao não transformar o mistério numa sucessão de sustos barulhentos. O medo nasce da dúvida constante. Rory realmente morreu no mar ou alguém esconde parte da verdade sobre o caso? Mara começa a perceber incoerências nas versões apresentadas sobre o desaparecimento e passa a observar pequenos detalhes ignorados anteriormente. O problema é que essa insistência coloca a personagem numa situação vulnerável dentro da própria casa. A residência deixa de funcionar como abrigo e passa a transmitir ameaça permanente.

Há também um cuidado interessante na maneira como o longa mostra o desgaste emocional da protagonista. O filme prefere observar ações simples. Ela interrompe refeições pela metade, dorme mal, esquece luzes acesas e passa minutos encarando o oceano sem conseguir sair do lugar. São gestos discretos que ajudam a construir o estado mental da personagem sem transformar tudo num drama exagerado.

Ausência que consome

Colin Bennett aparece pouco em cena, mas Rory domina praticamente toda a narrativa. A ausência do personagem vira presença constante. Está nos equipamentos espalhados pela casa, nas lembranças de Mara e nas pistas que continuam surgindo lentamente. O roteiro trabalha essa sensação de fantasma sem cair num terror sobrenatural tradicional. Muitas vezes, o medo vem da possibilidade de existir alguém muito vivo observando Mara de perto enquanto ela acredita estar sozinha.

“Mar Profundo” sabe criar uma atmosfera desconfortável usando poucos elementos. A combinação entre o mar agressivo, a casa deteriorada e a solidão da protagonista sustenta boa parte da tensão. Quando Mara finalmente percebe que o perigo não está apenas nas memórias de Rory, a sensação de segurança dentro daquela residência praticamente desaparece.