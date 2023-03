Os 10 melhores filmes do momento na Netflix (e, provavelmente, você ainda não viu)

Excluídos (2023), Nathaniel Martello-White

Chris Harris / Netflix

Um thriller social que narra a história de Neve, uma mulher negra e pobre que, insatisfeita com sua vida, decide deixar o marido e os filhos para recomeçar do zero. Quase vinte anos depois, agora casada com um homem branco, moradora de um bairro de classe média alta e com dois filhos exemplares, tem tudo que sempre sonhou. Até que dois estranhos aparecem no bairro trazendo o passado que tanto lutou para deixar para trás à tona.