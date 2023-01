O filme extraordinário da Netflix que vai te emocionar e deixar seu espírito mais leve

Apesar das atrocidades praticadas pelos nazistas durante o Holocausto, inúmeros heróis e heroínas despertaram de suas existências corriqueiras para transformar o mundo de horror em que viviam em um lugar um pouco melhor. Na Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas comuns tiveram a oportunidade de fazer a diferença e salvar vidas. Essas histórias continuam sendo descobertas ao longo dos anos e são narradas na literatura e cinema, tornando seus nomes conhecidos. Em “O Banqueiro da Resistência” somos apresentados à história de dois irmãos banqueiros que ajudaram a financiar a resistência contra os nazistas na Holanda.

Walraven van Hall (Barry Atsma) e Gijs van Hall (Jacob Derwig) são irmãos e banqueiros que conseguem reunir ajuda em todo o setor financeiro da Holanda para falsificar promissórias e trocar por notas originais no Banco Central. O plano parece até simples na teoria, mas a prática se revela engenhosa e burocrática, conforme eles precisam se arriscar para conseguir completar todo o ciclo sistemático dessas transações, que servem para financiar greves de trabalhadores, espionagem, guerrilhas, ajudar vítimas, atrasar o transporte de judeus, desarranjar toda a logística nazista, comprar armas etc.

Apesar de no início do filme o irmão que é arquiteto de todo o plano, Walraven, garantir que o sistema é perfeito e seguro, ao longo de suas operações fica muito claro que a ação para prejudicar e embaraçar os planos da SS na Holanda é, sim, muito perigoso e todos os envolvidos, incluindo suas famílias, correm iminente risco de prisão e morte. Enquanto o governo holandês (que estava exilado em Londres) autoriza o desvio de 30 milhões euros do Banco Central, eles expandem tanto no plano e se envolvem de tal maneira, moralmente e emocionalmente, que desviam cerca meio bilhão de euros.

Apesar de algumas alterações históricas para dar maior dramaticidade, o roteiro foi escrito com base em informações coletadas com testemunhas reais dos acontecimentos, incluindo o filho de Walraven, Aad, que conversou também com o ator que interpretou seu pai, Barry Atsma.

Um emocionante drama de guerra e uma das maiores produções cinematográficas holandesas de todos os tempos, o filme dirigido por Joram Lürsen disputou o Festival de Cinema Holandês em 12 categorias e levou cinco bezerros de ouro, se tornando o filme mais indicado na premiação. Chegou a ser o inscrito do país ao Oscar para melhor filme internacional, mas não foi incluído pela Academia.

Com boas críticas e uma enorme aprovação do público, “O Banqueiro da Resistência chegou a registrar 100 mil pessoas de público no décimo dia de exibição e mais de 300 mil espectadores em sua quinta semana nos cinemas.

Uma produção que envolve o público em sua complexa trama de conspiração, “O Banqueiro da Resistência” é mais uma das excelentes obras comoventes e tensas que não nos deixam esquecer do período mais sombrio do século 20 para a humanidade. Um registro histórico de uma corajosa operação de uma gigantesca fraude bancária que ajudou a sabotar os planos nazistas, mas também um entretenimento de encher o olhos, com belíssimas atuações.

Filme: O Banqueiro da Resistência

Direção: Joram Lürsen

Ano: 2018

Gênero: Drama/Guerra/Biografia

Nota: 9/10