Filme delirante da Netflix te manterá paralisado no sofá, olhos vidrados na TV e coração saindo pela boca

O filme “Onde Está Segunda?”, de 2017, dirigido pelo cineasta norueguês Tommy Wirkola, se passa em um futuro distópico, em que há uma explosão populacional no mundo. Com o desgaste do planeta devido a quantidade de pessoas, é instituída a Lei da Alocação Infantil, em que apenas um filho é permitido por família e, caso sejam pegos escondendo outra criança, essas são supostamente levadas para hibernarem em uma câmara à espera do futuro.

Quando Terrence Settman (Willem Dafoe) se vê incumbido de cuidar de suas netas, um grupo de sete meninas gêmeas idênticas (todas interpretadas por Noomi Rapace), cuja mãe morreu no parto, ele decide manter todas elas escondidas do governo. Ele dá a cada uma das crianças o nome de um dia da semana. Para que não sejam descobertas, elas revezam uma única identidade e cada uma só pode sair de casa no dia que leva seu nome.

Trinta anos mais tarde, quando Segunda não volta para casa, as irmãs começam a investigar o que teria acontecido com ela. Quando descobrem que o governo as identificou, elas armam um plano para resgatar a irmã presa e sobreviver.

A produção completamente gravada na Romênia, foi escrita, inicialmente, para ter um protagonista masculino, mas a pedido de Wirkola, teve o roteiro adaptado para Noomi Rapace.

Embora a aplicação da lei do filho único no filme claramente viole os Direitos Humanos, não é difícil de imaginar um futuro em que isso possa acontecer. Afinal, na China lei similar vigorou por 35 anos. “Onde Está Segunda?” parece um episódio de Black Mirror, um vislumbre de um mundo possível e plausível, já que estamos conscientemente testemunhando o esgotamento do planeta por parte dos humanos.

Embora seja possível perceber as diferentes personalidades de cada uma das irmãs, especialmente por seus cabelos, que expressam um pouco do que cada uma representa, sendo uma mais introspectiva, outra mais extrovertida, temos a irmã estudiosa e a mais corajosa, enfim, o espectador acaba sentindo falta de um pouco mais de substância para cada personagem. Noomi Rapace se dedica ao máximo para entregar boas atuações em apenas fragmentos, já que não há tempo suficiente para explorar as camadas.

Enquanto isso, o espectador pode aproveitar um bom entretenimento de ação nas cenas em que as irmãs, já descobertas, lutam para não serem hibernadas ou mortas pelo governo de Nicolette Cayman (Glenn Close). Com um roteiro inteligente e interessante, “Onde Está Segunda?” vai despertar paranoias de um futuro incerto para a humanidade e te deixar reflexivo quanto à forma que temos feito uso da Terra.

Título: Onde Está Segunda?

Direção: Tommy Wirkola

Ano: 2017

Gênero: Ficção-Científica / Ação

Nota: 7/10