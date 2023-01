Novo filme da Netflix vai partir seu coração, mas também iluminar seu dia e te fazer acreditar em milagres

Bem, se uma criança ou um animal não desperta doçura na sua alma, você provavelmente está morto por dentro. Nem todo mundo nasceu para cuidar de alguém, especialmente de uma criança ou animal, mas se sensibilizar com eles é uma história completamente diferente. Não em vão, é quase impossível conter os impulsos de apertar ou beijar quando se vê um bebê e os filmes de cachorro são tão amados e motivo de lágrimas sinceras por parte dos espectadores.

“Procura-se Gonker” é um filme de Stephen Herek com roteiro de Nick Santora, inspirado no livro de Pauls Toutonghi, que narrou com base em relatos reais da família sobre o desaparecimento do cachorro Gonker, um labrador que desapareceu em 1998, na Trilha dos Apalaches, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

Mais do que um filme sobre encontrar um cachorro, é sobre encontrar a si próprio. Gonker é adotado pelo estudante universitário Fielding Marshall (Johnny Berchtold) em seu último ano na Universidade da Virgínia. Filho de uma família de classe média, ele sempre recebeu tudo de bandeja dos pais. Ao concluir o ensino superior, ele volta para casa sem saber exatamente o que fazer da vida. Perdido, Fielding se sente constantemente pressionado a encontrar uma profissão.

Sua válvula de escape é Gonker, sua única responsabilidade. Quando o cachorro desaparece na Trilha dos Apalaches, Fielding acredita que falhou em sua única tarefa. Além disso, há um amor verdadeiro compartilhado entre eles. Encontrá-lo se torna seu objetivo maior de vida, inclusive, porque Gonker sofre de Doença de Addison e precisa de medicamento de tempos em tempos. O filme acompanha essa busca angustiante pelo animal de estimação.

Para a sorte de Fielding, seus pais não medem esforços para ajudá-lo a encontrar o cachorro. Logo a notícia do desaparecimento toma espaço nos jornais nacionais e mobiliza uma boa quantidade de pessoas que querem ajudar de alguma forma. Enquanto isso, Fielding e o pai, John (Rob Lowe) têm oportunidade para se comunicar e expressar seus sentimentos. A busca por Gonker desperta em Fielding um senso de responsabilidade e em John, compaixão e compreensão. Apesar de uma desventura, a situação une ainda mais a família.

Um filme familiar doce e sensível para se assistir na sala de casa, sem censura. “Procura-se Gonker” é um passatempo para curtir, se emocionar e lembrar de abraçar seu cachorro.

Filme: Procura-se Gonker

Direção: Stephen Herek

Gênero: Drama

Nota: 7/10