Ideias para um fim do mundo

Quatro astronautas estão perto da lua quando a Grande Guerra destrói tudo por aqui. Distraídos com a beleza da vista, não notam nada. Então Reid Wiseman olha pelo retrovisor e não vê mais Terra onde era uma bola azul. Cutuca Victor Glover:

— Ei, cadê o planeta que estava ali?

Eles tentam contato. Ouvem apenas um tuu-tuu-tuu de telefone antigo. Jeremy Hansen vira-se para Christina Koch:

— E agora? Há algo que possamos fazer?

— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

*

Na outra versão para a mesma história, os quatro estão justamente contemplando a Terra quando os derradeiros bombardeios ocorrem. Abraçados ali, no camarote-foguete, enxugam as lágrimas emocionados com o espetáculo.

— Tenho quase certeza de que ainda resta uma garrafa de espumante na geladeira. Vamos brindar — lembra um deles.

Quando um dos quatro saca o celular do bolso para tirar uma foto, os outros olham para ele em sinal de repreensão.

— É que, bem, essas explosões lá longe… Parece réveillon.

*

— Quer dizer que agora somos a humanidade?

— Sim.

— Vamos tirar uma selfie?

*

Ou:

A mais de 400 mil quilômetros da Terra, eles não haviam nem sequer notado algo de diferente no planeta. Chegada a hora de novo comando, Christina encarrega-se de chamar a base.

Alguns segundos de espera e a resposta vem em gravação automática, vozinha de telemarketing:

— Por motivos técnicos, planeta está temporariamente indisponível. Tente novamente mais tarde.

*

— Quer dizer que agora somos a humanidade?

— Sim.

— O que fazemos?

— Precisamos decidir quem daqui somos nós e quem são eles.