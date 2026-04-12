Haja paciência!

Se tem um negócio que eu não tenho é paciência. Eu queria poder comprar um pouco de paciência, mas não tenho a menor paciência para procurar um local que venda.
No atual mundo ultra digital em que vivemos, se tem um negócio que se exige muito da gente é paciência. E eu não tenho, já disse, só estou confirmando antes que você me pergunte mais uma vez e eu perca a paciência com você!
Hoje em dia, se alguma coisa quebra na sua casa ou deixa de funcionar ou se bate na sua conta no banco um valor indevido ou se você foi vítima de algum golpe, enfim, qualquer perrengue que aconteça na sua vida, você vai ser obrigado a exercer a sua paciência. Por quê? Porque você vai ter que entrar em contato com algum serviço através de um WhatsApp ou por telefone. No caso do WhatsApp, é preciso ter paciência para conversar com uma máquina, não há chance de se trocar mensagens com pessoas reais, todas as pessoas foram trocadas por IAs. E eu não tenho a menor paciência para conversar com máquinas! Resta a opção de ligar para um telefone e tentar achar a opção de falar com algum atendente. Para isso, é preciso passar por trocentos menus, além dos milhares de avisos, até que se consiga chegar a uma pessoa de verdade. Para se conseguir alcançar isso, é preciso ter alguns atributos: um telefone com bateria, tempo livre, ouvidos treinados para escutar musiquinhas insuportáveis e dedos para digitar as oitocentas opções. Mas, principalmente, paciência! É nesse quesito que eu falho, eu não tenho essa tal de paciência.
Paciência também é um requisito para se postar em redes sociais. É preciso ser um monge para aguentar os comentários idiotas e agressivos que sempre surgem e não responder com um xingamento que o levará a uma treta interminável! Eu não tenho paciência para tretas intermináveis!
Também é preciso ter paciência para lidar com respostas absurdas às perguntas que fazemos para as IAs, as já conhecidas alucinações das IAs. Porque, ao contrário dos seres humanos, as inteligências artificiais têm permissão para alucinar. Haja paciência para ouvir essas desculpas de que a IA ainda está no início, que essas alucinações fazem parte do processo. Ninguém tem a menor paciência comigo quando eu erro alguma coisa, é só porrada, mas eu tenho que ter paciência com as IAs! Haja paciência!