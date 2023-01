Os 50 melhores filmes para assistir na Netflix em 2023

A Netflix é hoje o maior serviço de streaming do mundo e possui um catálogo com milhares de títulos. Entre eles, alguns são verdadeiras obras-primas e merecem ser assistidos por todos que apreciam a sétima arte. Com base nas avaliações dos principais veículos de crítica do mundo, como Rotten Tomatoes, Metacritic e IMDb, além de listas publicadas pelo “Telegraph”, “The Guardian” e “The New York Times”; a Revista Bula elaborou uma seleção com os 50 melhores filmes da Netflix para ver em 2023. A lista traz produções de diferentes épocas e nacionalidades, como o recente “O Pálido Olho Azul” (2023), de Scott Cooper; e o clássico “O Poderoso Chefão” (1972), de Francis Ford Coppola. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

O Pálido Olho Azul (2023), Scott Cooper Scott Garfield / Netflix Nas primeiras horas de uma cinzenta manhã de inverno do ano 1830, um cadete é encontrado morto na Academia Militar West Point. Mas, quando o corpo chega ao necrotério, aquilo que à primeira vista parecia ser apenas uma terrível tragédia rapidamente ganha ares de um acontecimento macabro: o coração do morto foi removido, e a pessoa responsável por isso evidentemente sabia o que estava fazendo. Preocupados com a honra da academia militar, os líderes da instituição pedem a ajuda de Augustus Landor, um detetive da região. No entanto, o código de silêncio dos cadetes se mostra um obstáculo incontornável para a investigação de Landor, fazendo com que o detetive peça a ajuda a um dos alunos da academia: Edgar Allan Poe, um cadete meio excêntrico que, além de desdenhar do rigor do universo militar, também tem um pezinho na poesia.

Os Reis do Mundo (2023), de Laura Mora Divulgação / Netflix Rá, Culebro, Sere, Winny e Nano são cinco meninos das ruas de Medellín. Cinco reis sem reino, sem lei, sem família, deixam a cidade e se aventuram nas profundezas do interior colombiano em busca da terra prometida: terra que Rá herdou de sua falecida avó. Os cinco formam uma espécie de clã fraterno no qual devem seguir seu caminho em um mundo paralelo sem leis. Ao fazer isso, eles defendem ideais como amizade e dignidade, mas também mostram desobediência e resistência.

Ruído (2023), Natalia Beristáin Divulgação / Netflix Julia é mãe. É uma das muitas mães, irmãs, filhas e colegas que tiveram suas vidas despedaçadas por conta da violência que vem consumindo um país em pé de guerra com suas cidadãs. Julia também está buscando sua filha, Ger. E é a partir dessa jornada que ela começará a entrelaçar as histórias e as lutas de diferentes mulheres.

As Linhas Tortas de Deus (2022), Oriol Paulo Divulgação / Netflix Alice é uma detetive particular que alega ter paranoia para conseguir se internar em um hospital psiquiátrico, onde pretende investigar a morte de um dos pacientes. Conforme sua busca por provas de um suposto assassinato se desenrola, Alice começa a descobrir uma conspiração por trás de sua internação que a leva a acreditar que seu marido pretende mantê-la trancada como louca para fugir com sua fortuna.

Arremessando Alto (2022), Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Athena (2022), Romain Gavras K. Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (2022), Alejandro G. Iñárritu Rodrigo Jardon / Netflix O filme é uma experiência imersiva, de proporções épicas e com um visual simplesmente arrebatador. Dentro desse cenário é narrada a jornada íntima e extremamente comovente de Silverio, um mexicano que vive em Los Angeles e trabalha como jornalista e diretor de documentários. Depois de ganhar um importante prêmio internacional, Silverio sente que precisa voltar para seu país de origem — mas não se dá conta de que essa viagem o levará aos limites de uma crise existencial. Com suas memórias e medos atravessando toda a sua rotina, sua vida será tomada por um sentimento de desordem e arrebatamento. Com emoções à flor da pele e uma abundância de gargalhadas, Silverio se vê frente à frente com questões universais e ao mesmo tempo íntimas sobre temas como identidade, sucesso, a brevidade da vida, a história do México e os profundos laços que ele compartilha com sua esposa e filhos. O que Silverio precisa confrontar, então, é o que significa ser humano nos dias de hoje.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), Rian Johnson John Wilson / Netflix Benoit Blanc volta à ação para resolver mais um caso dirigido por Rian Johnson. Nesta nova aventura, o intrépido detetive aparece em uma luxuosa propriedade em uma ilha grega, mas como e por que ele está lá é apenas o primeiro de vários enigmas. Blanc logo encontra um grupo diversificado de amigos reunidos para o encontro anual organizado pelo bilionário Miles Bron. Entre os convidados estão a ex-sócia de Miles, Andi Brand; a atual governadora de Connecticut, Claire Debella; o cientista Lionel Toussaint; a estilista e ex-modelo Birdie Jay e sua leal assistente Peg, além do influenciador Duke Cody com a namorada Whiskey. Como em toda história de detetive que se preze, cada personagem esconde os próprios segredos, mentiras e motivações. Por isso, quando acontece uma morte, todos são suspeitos.

Enola Holmes 2 (2022), Harry Bradbeer Alex Bailey / Netflix Enola Holmes ainda está sentindo o gostinho de ter solucionado seu primeiro caso e, decidida a seguir os passos do irmão famoso Sherlock, ela começa a trabalhar como detetive. O problema é que a carreira não anda lá muito movimentada. Resignada às dificuldades da vida adulta, ela está prestes a largar tudo… até que uma garota sem um tostão aparece com um pedido que promete ser o primeiro caso oficial de Enola: encontrar a irmã desaparecida. Conforme a situação se mostra cada vez mais desafiadora, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres até o famoso endereço da Baker Street. De cara com uma conspiração mortal, ela precisará da ajuda de aliados e do próprio Sherlock para resolver o mistério.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix O agente secreto Mike Banning é responsável pela segurança do presidente Benjamin Walker. Quando ele consegue salvar a vida do chefe de Estado, mas não da primeira-dama, em um terrível acidente de carro, ele é enviado para um cargo inferior no Tesouro dos Estados Unidos. Um grupo terrorista de norte-coreanos infiltra na Casa Branca e leva o presidente e vários membros de seu gabinete como reféns para um bunker subterrâneo. Então Banning é encarregado pelo substituto interino do líder do país a coordenar o resgate de todos os reféns.

O Amante de Lady Chatterley (2022), Laure de Clermont-Tonnerre Parisa Taghizadeh / Netflix Connie se casa com Clifford Chatterley, e uma vida de riqueza e privilégio como Lady Chatterley parece estar garantida. No entanto, essa união perfeita se torna uma prisão quando Clifford volta da Primeira Guerra Mundial sem poder andar. Tem início, então, um tórrido romance entre ela e Oliver Mellors, o guarda florestal da família Chatterley, que desperta seus desejos mais profundos. Mas, quando o caso se torna alvo de fofocas, Connie precisa tomar uma decisão que vai mudar sua vida. Ela deve seguir seu coração ou voltar para o marido e fazer o que a sociedade espera dela?

O Desconhecido (2022), Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Paul e Henry são dois estranhos que se tornam amigos durante uma viagem de ônibus. O motivo pelo qual os dois estão fugindo é desconhecido, dando a entender que são criminosos foragidos. Paul diz a Henry que um homem com quem ele trabalha, chamado Mark, está em busca de alguém confiável para executar uma tarefa. Embora negue que quer qualquer trabalho de origem ilegal, Henry se encontra no dia seguinte com Mark, que promete apagar seus antecedentes criminais em troca de alguns serviços.

O Enfermeiro da Noite (2022), Tobias Lindholm JoJo Whilden / Netflix Amy é uma enfermeira e mãe solo de bom coração, mas a rotina de turnos noturnos na UTI é tão puxada que ela já chegou no seu limite. Além disso, ela sofre de uma doença cardíaca grave. A chegada de Charlie, um novo enfermeiro, parece amenizar um pouco desse cotidiano tão difícil. Os dois se tornam amigos, dando esperança a Amy. No entanto, pacientes começam a morrer em circunstâncias suspeitas e Charlie parece ser o principal suspeito. Para descobrir a verdade, Amy irá arriscar a própria vida.

O Milagre (2022), Sebastián Lelio Aidan Monaghan / Netflix Após 13 anos da Grande Fome na Irlanda, a enfermeira Lib Wright é chamada até uma pequena comunidade religiosa para examinar uma menina de 11 anos, Anna, que alega estar sem comer faz quatro meses, sobrevivendo de um “maná dos céus”. Conforme a saúde da garota vai se deteriorando, Lib precisa compreender o que está acontecendo com ela, mesmo que tenha que desafiar a fé da comunidade.

Pinóquio (2022), Guillermo del Toro e Mark Gustafson Divulgação / Netflix O diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro juntou forças com Mark Gustafson, uma das lendas da animação em stop-motion, para recriar o conto clássico de Carlo Collodi sobre o famoso menino de madeira. Nesta fantástica obra-prima, Pinóquio embarca em uma aventura encantada que transcende mundos e revela o poder do amor.

Ruído Branco (2022), Noah Baumbach Wilson Webb / Netflix Ao mesmo tempo hilário e horripilante, “Ruído Branco” retrata o drama de uma família americana contemporânea que tenta lidar com os conflitos da vida cotidiana em meio a questões filosóficas e universais, como o amor, a morte e a possibilidade de felicidade em um mundo repleto de incertezas.

Um Marido Fiel (2022), Barbara Topsøe-Rothenborg Andreas Bastiansen / Netflix Christian e o Leonara são, aparentemente, um casal perfeito. Eles têm um filho que acabou de se curar de uma doença grave e agora o futuro parece brilhante novamente. Durante uma festa da empresa de Christian, Leonara vê o marido com uma moça mais jovem e pressente que ele irá deixá-la. Se sentindo injustiçada, já que Leonara sacrificou sua carreira e desistiu de tudo para cuidar do filho doente e de sua família, ela decide tomar medidas extremas contra Christian. Mas ele também tem planos misteriosos contra a esposa.

O Soldado que não Existiu (2021), John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Tejinder Singh Khamkha​ / Netflix Balram é um jovem inteligente e ambicioso que cresceu numa pobre zona rural da Índia. Para sair de sua aldeia, ele aceita trabalhar como motorista de Ashok, um homem milionário. Treinado desde sempre para ser um servo, ele se torna indispensável para o patrão rico. Mas, após ser traído por Ashok, Balram se rebela e inicia uma jornada independente para deixar a pobreza e ascender socialmente.

Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Benjamin Loeb / Netflix Martha e Sean Carson estão prestes a se tornarem pais. Mas, durante o parto domiciliar, a parteira acaba sendo negligente e a bebê deles morre pouco tempo após o nascimento. Enquanto tenta lidar com o luto, Martha ainda precisa encarar o relacionamento abalado com Sean e a presença da mãe autoritária. Além disso, o processo judicial que ela move contra a parteira se torna público.

Um Lugar Silencioso 2 (2021), de John Krasinski Jonny Cournoyer / Paramount O roteiro de “Um Lugar Silencioso”, escrito pelo próprio diretor, John Krasinski, em parceria com Bryan Woods e Scott Beck, se baseia numa família, em que Krasinski dá vida a Lee Abbott, o pai, uma figura inicialmente marginal na trama, mas que ganha espaço à medida que a história toma corpo. Junto com a mulher, Evelyn, interpretada por Emily Blunt, e os três filhos, Marcus, personagem de Noah Jupe, Regan, vivida por Millicent Simmonds, e o mais novo, de Cade Woodward, Lee tenta sobreviver no que restou do mundo depois da invasão de criaturas extremamente violentas que deram cabo de boa parte da população da Terra, tendo de também adotar um hábito essencial para tanto: fazer o máximo de silêncio de que forem capazes, uma vez que esses predadores impiedosos são dotados de uma audição muito superior à humana, o que lhes permite chegar ao local exato em que se escondem suas presas ao menor ruído que façam. Servindo de prequel e de extensão do filme que apresenta os Abbott e sua agonia escatológica, “Um Lugar Silencioso: Parte II” faz questão de frisar o argumento da invasão do planeta por monstros intergalácticos adicionando pouca novidade à história central, mas apostando alto nos efeitos especiais da equipe comandada por Charles Cooley e na edição de Michael P. Shawver, além de bisar a parceria entre Krasinksi e seus dois corroteiristas.

Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Divulgação / Netflix Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

Mank (2020), David Fincher Gisele Schmidt / Netflix O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.

O Diabo de Cada Dia (2020), de Antonio Dias Glen Wilson / Netflix A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

O Poço (2020), Galder Gaztelu-Urrutia Divulgação / Netflix Goreng acorda em uma cela de concreto marcada com o número 48. Seu companheiro de cárcere explica que eles estão em uma prisão vertical, onde não há nada para se fazer a não ser esperar pela comida, que vem por meio de uma plataforma que desce os andares. Dessa forma, quem está nas primeiras celas come mais, deixando apenas restos para os que estão nos níveis mais baixos. Atormentados pela fome, os prisioneiros fazem tudo o que for preciso para sobreviver.

Poderoso Chefão 3 — Desfecho: A Morte de Michael Corleone (2020), Francis Ford Coppola Divulgação / Paramount Pictures Michael Corleone, chegando aos 60 anos, deseja se distanciar das atividades mafiosas de sua família e encontrar um sucessor para seu império. No entanto, sua busca por respeitabilidade irá confrontá-lo novamente com seus demônios e empurrá-lo para voltar aos caminhos do gangsterismo. O filme se beneficia de um novo começo, um novo final, mudanças de cenas, planos e música mais respeitosos à visão original do autor Mario Puzo e Coppola.

O Homem Invisível (2020), Leigh Whannell Divulgação / Universal Pictures Em uma manhã, Cecilia escapa da mansão de seu namorado drogado e violento e aciona a polícia, com medo de que ele venha a persegui-la. Logo ela descobre que ele tirou a própria vida. No entanto, incidentes e eventos estranhos começam a acontecer ao redor dela, levando Cecilia a desconfiar que seu namorado não está morto e é capaz de se tornar invisível. Mas convencer alguém disso pode ser um tanto quanto complicado, quando ele arma um cenário que coloca todas as evidências de sua morte contra ela.

Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin Nico Tavernise / Netflix Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

Resistência (2020), Jonathan Jakubowicz Divulgação / IFC Films Baseado em fatos históricos, o filme, que conta a história de Marcel Marceau, leva o espectador até Lyon, onde um grupo de escoteiros judeus, do qual Marceau fazia parte, se junta para salvar as vidas de dez mil órfãos durante a invasão e destruição do território francês pelas tropas hitlerianas. Arriscando a sua vida, o aspirante a ator alia-se à Resistência Francesa com o objetivo de proteger a semente daqueles que seriam os poucos sobreviventes judeus da Ocupação Nazista na França.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Taicca / Netflix O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Divulgação / MRC Entertainment Harlan Thrombey, um famoso romancista de mistério, convida toda sua família para sua mansão em Massachusetts para comemorar seu 85º aniversário. No entanto, na manhã seguinte, Harlan é encontrado morto com sua garganta cortada. Enquanto a polícia considera a morte um suicídio, o detetive Benoit Blanc é contratado para conduzir uma investigação independente. Dias depois, a empregada também é encontrada morta, tornando o mistério ainda mais intrigante.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Wilson Webb / Netflix O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry.

Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer François Duhamel / Netflix Nos anos 1970, o comediante Rudy Ray Moore torna-se um sucesso entre a população negra norte-americana. Inserindo piadas sujas e palavrões nas histórias que ouve na rua, ele cria Dolemite, seu personagem mais famoso. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy resolve fazer um filme independente sobre Dolemite. Mas, além das complicações para gravar o longa, ele enfrenta dificuldades para exibi-lo no circuito comercial.

O Cântico dos Nomes (2019), François Girard, Vadim Perelman Sabrina Lantos / Serendipity Point Films Dovidl e Martin cresceram como melhores amigos, praticamente irmãos. Seu relacionamento próximo teve um começo difícil, quando o pai de Dovidl, um judeu de Varsóvia, o trouxe para Londres para tirá-lo da Polônia de 1939 e para que o menino continuasse seus estudos no violino. Até que em 1951, Dovidl não aparece para seu primeiro grande concerto em Londres. Apenas 45 anos depois surgem pistas que podem dizer o que realmente aconteceu.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Niko Tavernise / Netflix Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.

Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Divulgação / Natxo Martinez Hermoso Emílio é um professor universitário viúvo e aposentado, que vive em Valência, na Espanha. Em um exame de rotina, ele descobre que está no primeiro estágio da doença de Alzheimer. Sabendo que logo perderá todas as suas memórias, Emílio se reaproxima de sua filha, Julia, e da neta, Blanca. Ele também decide viajar para Navarra, onde pretende reencontrar Margarita, sua paixão da adolescência.

A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen Divulgação / Netflix Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”.

Hereditário (2018), Ari Aster Divulgação / A24 Após a morte da mãe de Annie, coisas estranhas começam a acontecer. Aparições surgem em sua casa, Annie começa a andar como sonâmbula e teme que o passado turbulento de sua família retorne para atormentá-la. Após uma nova tragédia, Annie passa a frequentar um grupo de ajuda para superar o luto onde conhece Joan, que se oferece para ensiná-la a entrar em contato com os mortos. Infelizmente, a sessão faz com que as coisas fiquem ainda mais estranhas.

Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher Divulgação / Netflix Inspirado na história bíblica, o filme apresenta Lazzaro, um garoto muito bondoso e inocente. Apesar de ser explorado pelos familiares, ele estava satisfeito com a vida simples do campo. No entanto, após uma tragédia, Lazzaro acorda no Século 21. O rumo de sua história muda e ele começa uma jornada para reencontrar sua família e viver como antigamente.

Roma (2018), Alfonso Cuarón O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, acontecimentos inesperados afetam a rotina da família. Enquanto sua patroa, Sofia, sofre com o afastamento do marido, Cleo engravida do namorado, Fermín, que não quer assumir a criança.

Corra! (2017), Jordan Peele Divulgação / Universal Pictures Chris e Rose é um casal interracial. Eles viajam para a casa dos pais da moça, onde Chris irá conhecê-los. À princípio, tudo parece bem e todos fazem questão de demonstrar o quanto são antirracistas. Até que Chris percebe que todos os funcionários da casa são negros e agem roboticamente. Algo de estranho paira no ar e tudo começa a ficar bem assustador quando as verdades começam a se revelar.

Okja (2017), Bong Joon Ho Jae Hyuk Lee / Netflix A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “superporco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por 10 anos. Após o fim desse período, eles serão levados para Nova York. A jovem Mija cresceu ao lado de Okja, o superporco criado pelo avô, e está decidida a fazer de tudo para que o animal não seja tirado deles.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Divulgação / Memento Films Daniel Mantovani é um escritor argentino que recebeu a maior das láureas: o Prêmio Nobel de Literatura. Radicado há 40 anos da Europa, ele é convidado para voltar à sua cidade natal, a pequena Salas, para receber o título de Cidadão Ilustre. Ainda que Daniel tenha um certo desprezo pelo povoado onde nasceu, ele aceita o convite. Mas, sua visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

Beasts of No Nation (2015), Cary Fukunaga Divulgação / Netflix Agu é uma criança que sofre com as consequências da guerra civil da África do Sul. Depois que seu pai é morto por militares, ele é obrigado a se tornar um soldado, abandonando a família para lutar no conflito. Para se transformar em um combatente, ele é instruído por um comandante, que o ensina as cruéis regras da disputa armada. O longa é baseado no livro homônimo do autor nigeriano Uzodinma Iweala.

A Teoria de Tudo (2014), James Marsh Divulgação / Universal O filme conta a história de Stephen Hawking, astrofísico britânico que fez descobertas relevantes para a ciência. Aos 21 anos, ele se apaixona por Jane Wilde, uma estudante de Cambridge, mas logo é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora degenerativa. Jane decide continuar ao lado do namorado e os dois se casam. Contrariando os diagnósticos médicos, Hawking tem três filhos com Jane e persiste em seu trabalho intelectual, tornando-se um dos cientistas mais aclamados do mundo.

O Jogo da Imitação (2014), Morten Tyldum Jack English / Weinstein Company Alan Turing é um gênio matemático, lógico, criptologista e cientista da computação britânico que consegue desvendar o código alemão que ajuda os Aliados a vencerem a Segunda Guerra Mundial. Turing passa a colaborar no desenvolvimento de computadores na Universidade de Manchester após a guerra. Apesar do heroísmo e competência, alguns anos mais tarde Turing acaba processado pelo governo do Reino Unido por atos homossexuais, considerados ilegais no país à época.

A Rede Social (2010), David Fincher Divulgação / Sony Pictures O drama biográfico do diretor David Fincher relata a ascensão meteórica do criador do Facebook Mark Zuckerberg, que se tornou astro da Internet no segundo ano de Harvard. Em uma noite de outono em 2003, Zuckerberg, analista de sistemas, se senta em seu computador e começa a trabalhar em uma nova ideia. Apenas seis anos e 500 milhões de amigos mais tarde, Zuckerberg se torna o mais jovem bilionário da história com o sucesso da rede social. O sucesso, no entanto, o leva a complicações em sua vida social e profissional.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Divulgação / Paramount Pictures Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

Entre Dois Amores (1985), Sydney Pollack Divulgação / Universal Pictures No início do século 20, a aristocrata dinamarquesa Karen Blixen se muda para o Quênia, na África, para se juntar a Bror, um barão cafezeiro com quem ela se casou por conveniência. Com o tempo, ela desenvolve sentimentos por Bror e se magoa ao descobrir que ele é infiel. Karen então se apaixona por um caçador local, mas percebe que ele prefere uma vida mais simples comparada com a que ela vive.