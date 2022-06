7 filmes da Netflix para assistir quando quiser se sentir melhor

Vamos Consertar o Mundo (2022), Ariel Winograd

Divulgação / Netflix

David Samaras, conhecido como “o Grego”, é produtor de um famoso talk-show, chamado “Vamos Consertar o Mundo”, no qual as pessoas supostamente solucionam conflitos com quem se relacionam. O Grego é solteiro e nunca teve um romance duradouro. Seu vínculo mais longo é com seu filho Benito, de 9 anos, fruto de uma aventura amorosa. Ele cuida do garoto com a sensação de que a criança é um fardo em sua vida. Até que no meio de uma discussão, a mãe do menino dispara que ele não é realmente filho de Grego. Pouco depois da revelação, ela morre. Então, o Grego decide revelar a verdade para Benito, que pede que ele faça uma última coisa por ele: ajudar a encontrar seu verdadeiro pai.