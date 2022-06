7 filmes para você assistir durante a semana, na Netflix, de acordo com seu humor

Shirkers — O Filme Roubado (2018), Sandi Tan

Divulgação / Netflix

No verão de 1992, Sandi Tan, de 19 anos, e suas amigas, Jasmine Ng e Sophia Siddique, gravam o filme independente “Shirkers”. As jovens guardam as filmagens com seu professor e mentor Georges Cardona, quando partem de Cingapura para fazer faculdade. Tan, Jasmine e Sophia nunca mais se encontram com o professor. Após quatro anos da morte de Cardona, a ex-mulher envia um e-mail para Tan, a informando estar com as gravações. Tan, então, decide usar o material para realizar um documentário sobre o filme que fez com suas amigas e seu professor.