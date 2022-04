10 filmes na Netflix e Amazon Prime Video para assistir no Dia da Mentira

O Primeiro Mentiroso (2009), Ricky Gervais e Matthew Robinson

Em um mundo onde os conceitos de verdade ou falsidade não existem, Mark Bellison se apaixona perdidamente e, acidentalmente, conta a primeira mentira. É uma pequena mentira, mas tira Mark de um grande problema. Diante da percepção das implicações do que fez, Mark passa a contar mentiras ainda maiores para ajudar amigos e entes queridos a lidar com medos, problemas e dores da vida. Ser o único humano que mente leva Mark à fama, fortuna e um relacionamento com a mulher dos seus sonhos. Mas, à medida que as coisas acabam saindo do controle, ele se torna um profeta para os humanos alienados.