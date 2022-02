10 ótimos filmes novos, na Netflix, para esquecer os problemas e desligar o cérebro no final de semana

Alfa (2018), Albert Hughes

Há aproximadamente 20 mil anos, no continente europeu, Cro-Magnon Keda é um menino filho do chefe de sua comunidade. Junto com um grupo, pai e filho empreendem uma jornada de caça, mas um incidente faz com que eles deixem Keda para trás. Sozinho na mata selvagem, ele faz amizade com um lobo. Juntos, os dois devem encontrar o caminho de volta para casa do jovem e ainda conseguir sobreviver aos predadores.