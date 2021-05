10 filmes novos na Netflix para você assistir roendo as unhas

A Bula reuniu em uma lista dez filmes sombrios e surpreendentes, disponíveis na Netflix, que farão você roer todas as unhas. Foram selecionados longas de suspense e terror cheios de tensão, violência, mistérios e reviravoltas. Além disso, as produções escolhidas foram bem recepcionadas tanto pela crítica especializada em cinema, quanto pelos assinantes do serviço de streaming. Entre elas, destacam-se “Oxigênio” (2021), de Alexandre Aja; “Host” (2020), de Rob Savage; e “À Espreita do Mal” (2019), dirigida por Adam Randall. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Homunculus (2021), Takashi Shimizu Susumu Nakoshi já trabalhou em uma grande companhia financeira, mas agora vive nas ruas e dorme dentro de um carro. Ele conhece um estudante de medicina chamado Manabu Ito, que procura voluntários para participar de um procedimento cirúrgico arriscado, conhecido como “trepanação”. Susumu aceita participar apenas pelo dinheiro, mas a cirurgia desperta seu sexto sentido e ele ganha o poder de enxergar o lado obscuro das pessoas. O filme é baseado no mangá homônimo de Hideo Yamamoto.

Oxigênio (2021), Alexandre Aja O filme acompanha uma mulher que, ao acordar, percebe que está presa dentro de uma câmara criogênica. Ela não se lembra de quem é e nem de como foi parar ali. O nível de oxigênio está diminuindo aos poucos e ela sabe que precisa encontrar uma forma de se libertar. Para isso, ela precisa agir com calma, tentando reconstruir as memórias de seu passado.

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Kim Seo-yeon acaba de se mudar uma antiga mansão isolada de sua família. No local, ela encontra um telefone sem fio e começa a receber misteriosas ligações, nas quais uma mulher diz que está sendo torturada pela mãe. Seo-yeon logo descobre que a mulher ao telefone, Oh Youn-sook, está morando na mesma casa, mas em alguma época do passado. As duas trocam informações sobre suas vidas e descobrem que, se Youn-sook tomar certas atitudes, pode mudar o destino de Seo-yeon.

Host (2020), Rob Savage Entediada durante a quarentena, Haley convida cinco amigos para participarem de uma sessão mediúnica por videochamada. Cada um de sua casa, eles estão se divertindo com a experiência. Mas depois da sessão, os amigos começam a experimentar fenômenos estranhos. Haley entra em contato com a médium e descobre que, durante uma brincadeira, eles podem ter provocado a ira de um espírito maligno.

O Que Ficou Para Trás (2020), Remi Weekes Bol e Rial são refugiados que estão fugindo da guerra no Sudão do Sul. Após cruzarem o oceano em um barco superlotado, eles conseguem asilo na Inglaterra. O governo concede a eles uma casa velha e sombria nos arredores de Londres. Bol e Rial tentam se adaptar ao novo país para provar que são merecedores da cidadania, mas fenômenos perturbadores começam a ocorrer na casa.

Remédio Amargo (2020), Carles Torras Ángel leva uma boa vida trabalhando como paramédico, até o dia em que sofre um grave acidente e acaba ficando paraplégico. Incapaz de suportar a nova realidade numa cadeira de rodas, Ángel desenvolve uma obsessão paranoica pela mulher e seu relacionamento começa a desmoronar. Certo de que está sendo traído por ela, ele começa a elaborar um plano de vingança cruel.

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Em “À Espreita do Mal”, um garoto de 12 anos desaparece durante um passeio de bicicleta. O investigador Greg Harper está à frente do caso e, enquanto tenta descobrir pistas, precisa lidar com seus problemas conjugais com a esposa, Jackie. Além de toda tensão, Greg percebe que uma presença maligna está em sua casa, ameaçando a vida de seu filho adolescente. Greg começa a desconfiar que o espírito tem alguma ligação com o garoto desaparecido.

Invasão (2018), James McTeigue Shaun viaja com os dois filhos, Jasmine e Glover, para a casa de seu pai, que morreu recentemente. A intenção dela é vender a propriedade, uma grande mansão protegida por um sistema de segurança avançado. Mas inexplicavelmente quatro bandidos entram na casa e fazem os filhos de Shaun reféns, enquanto ela é trancada do lado de fora. Desesperada para salvar os filhos, Shaun tenta encontrar uma forma de driblar os ladrões e entrar na residência novamente.

Operação Overlord (2018), Julius Avery Em “Operação Overlord”, uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial: abrir terreno para as tropas aliadas, que podem livrar a França da ocupação nazista. Mas, ao se aproximarem do alvo, eles percebem que os soldados alemães estão envolvidos em uma perigosa conspiração que pode mudar os rumos da guerra. Então, eles fazem um general nazista de refém para obter mais informações.