Os 20 melhores filmes de 2020, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Em 2020, com os cinemas fechados em todo o mundo, a maioria dos lançamentos aconteceu no streaming, o que facilitou o acesso do público às produções mais aguardadas do ano. A Bula reuniu em uma lista os 20 melhores títulos lançados este ano, no Brasil, que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, as plataformas mais populares no país. A seleção foi baseada em cinco outras listas: “Esquire”, “Empire”, “NYT”, “The Guardian” e “Rotten Tomatoes”. Entre os escolhidos, estão “Lost Girls: Os Crimes de Long Island”, de Liz Garbus; “O Diabo de Cada Dia”, de Antonio Dias; e o documentário “False Confessions”, dirigido por Katrine Philp.

Imagens: Divulgação Netflix e Amazon Prime Video

A Secret Love, de Chris Bolan “Secreto e Proibido” conta a história de duas mulheres, Terry e Pat, que se apaixonam em 1947, época em que lésbicas eram atacadas e violentadas nas ruas de Chicago. Elas relatam como conseguiram viver esse amor secretamente por mais de 70 anos, apresentando-se aos outros como primas ou melhores amigas. O filme é acompanhado por registros do casal, que fez questão de documentar a relação desde o início.

Circus of Books, de Rachel Mason Durante quase quatro décadas, o discreto casal de judeus Karen e Barry Mason gerenciou a Circus of Books, um sex-shop e locadora de filmes pornográficos em Los Angeles. Em pouco tempo, o local virou uma referência para a comunidade LGBT, enquanto Karen e Barry se tornaram os maiores distribuidores de pornografia gay dos EUA. Neste documentário, a filha do casal, Rachel, conta a história dos pais e da loja.

Clemência — A História de Cyntoia Brown, de Daniel H. Birman Aos 16 anos, Cyntoia Brown assassinou um homem que pagou para fazer sexo com ela. Ela alegou legítima defesa, mas não demonstrou arrependimento. Julgada já adulta, Cyntoia foi condenada à prisão perpétua. Este documentário mostra como ativistas e celebridades se mobilizaram por Cyntoia e expuseram falhas da justiça, fazendo com que o caso da garota tivesse uma reviravolta mais de 15 anos depois de sua prisão.

Crip Camp: Revolução pela Inclusão, de James Lebrecht e Nicole Newnham No início da década de 1970, os adolescentes com deficiência enfrentavam um futuro moldado pelo isolamento e discriminação. Nesse contexto, o acampamento Jened, em Catskills, iniciou uma revolução. Jened era um lugar utópico, que recebia esses jovens com esportes de verão e atividades lúdicas. No local, se formaram os primeiros ativistas que mudaram para sempre a legislação de acessibilidade para todos.

Destacamento Blood, de Spike Lee O filme conta a história de três amigos negros que lutaram na Guerra do Vietnã: Otis, Eddie e Melvin. Anos mais tarde, eles resolvem voltar ao local onde lutaram, em busca dos restos mortais do líder do esquadrão. Além disso, eles têm a esperança de encontrar um tesouro que foi escondido pelo amigo. Nessa jornada, os ex-soldados têm que lidar com as lembranças dolorosas da guerra.

Lost Girls: Os Crimes de Long Island, de Liz Garbus Quando a filha de Mari Gilbert desaparece, ela passa meses fazendo uma campanha para que a polícia investigue corretamente o caso. Mas, diante da indiferença das autoridades, Mari começa a seguir as pistas e procurar a filha por conta própria no condomínio fechado de Long Island, onde ela foi vista pela última vez. Durante a busca, Mari descobre que várias outras mulheres desapareceram nas mesmas condições. O filme é baseado em fatos reais.

O Diabo de Cada Dia, de Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

Resgate, de Sam Hargrave Tyler Rake, um mercenário do mercado negro, recebe a difícil missão de resgatar Ovi, o filho de um dos maiores traficantes da Índia, que é mantido refém da cidade de Daca. Tyler precisa driblar os sequestradores, a polícia e sair da cidade com o garoto em segurança. Se conseguir, ele receberá uma grande recompensa. Mas, ainda que esteja fisicamente preparado, Tyler está emocionalmente abalado por um trauma do passado.

The Old Guard, de Gina Prince-Bythewood Baseado nos quadrinhos de Greg Rucka e Leandro Fernandez, o filme conta a história de um grupo de soldados imortais liderados por Andy. Eles vivem através dos anos disfarçando-se entre as pessoas comuns e oferecendo seus serviços como mercenários para aqueles que podem pagar. Mas, uma missão de emergência faz com que suas habilidades sobre-humanas sejam expostas. Agora, é responsabilidade de Andy proteger seu grupo.

Você nem Imagina, de Alice Wu Ellie Chu é uma estudante tímida e inteligente. Para ganhar dinheiro e contribuir com as contas em casa, ela faz os trabalhos escolares dos colegas. Paul, um jogador de futebol com dificuldades para se expressar, pede que Ellie o ajude a escrever uma carta para Aster Flores, a garota mais popular do colégio. Ellie aceita a missão, mas com o passar do tempo também se apaixona por Aster.

Amazon Prime Video

A Vastidão da Noite, de Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

Blow the Man Down, de Bridget Savage Cole e Danielle Krudy Em uma pequena vila de pescadores no Maine, vivem as irmãs Mary Beth e Priscilla. Ainda adolescentes, elas acabam de perder a mãe e têm que assumir as dívidas do lar sozinhas. Indignada, Mary sai para beber e acaba sendo atacada por um homem desconhecido. Ela o assassina em legítima defesa e pede ajuda a Priscilla para esconder o corpo. A dupla tenta se livrar do cadáver sem deixar vestígios, mas o crime não passa despercebido aos outros moradores da vila.

Chemical Hearts, de Richard Tanne Henry Page, um garoto de 17 anos, se considera um romântico sonhador, mas nunca se apaixonou realmente. Então, ele foca nos estudos para entrar em uma boa universidade e trabalha como editor do jornal da escola. No primeiro dia de aula do último ano, ele conhece Grace, uma aluna transferida que também está interessada no jornal. Henry se apaixona por Grace, mas a garota esconde alguns segredos sobre o passado.

Dark Waters — O Preço da Verdade, de Todd Haynes Robert Bilott é um advogado corporativo famoso por defender indústrias de químicos. Mas, ao representar um fazendeiro cujo terreno foi contaminado pelo lixo tóxico da grande DuPont, ele muda de lado. Por mais de 20 anos, Bilott leva ao tribunal os crimes ambientais da empresa. Quanto mais investiga, mais descobre mortes e corrupções. Mas, sua luta pode colocar em risco sua carreira e sua família.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, de Dan Scanlon Barley e Ian são dois irmãos elfos que vivem em um mundo cheio de criaturas mágicas, só que todos substituíram a magia pelo uso da tecnologia. Sentindo falta do pai, que não chegaram a conhecer, eles encontram um presente deixado por ele antes de morrer: um cajado que pode trazê-lo de volta à vida por um dia. Mas, os irmãos são inexperientes e o feitiço dá errado. Agora, eles precisam encontrar uma forma de reverter o erro e conseguir ver o pai.

False Confessions, de Katrine Philp Nos EUA, investigadores costumam usar em seus interrogatórios a técnica Reid, uma complexa tática psicológica que força suspeitos a confessarem crimes. Ao longo dos anos, muitos réus intimidados se declararam culpados, mesmo sendo inocentes. “False Confessions” acompanha a advogada de defesa Jane Fisher, que está determinada a lutar contra a técnica Reid e libertar quatro inocentes que assumiram delitos que não cometeram.

Get Duked!, de Ninian Doff Três amigos jovens infratores são obrigados a participar de um acampamento para adolescentes nas montanhas da Escócia. Junto a eles, vai um supervisor que só aceitou a oportunidade para preencher o currículo. Os quatro se dão bem, até que começam a ser perseguidos por caçadores ricos que desejam matá-los apenas por diversão. A polícia aparece, mas não dá suporte aos garotos, que precisam se defender sozinhos.

O Escândalo, de Jay Roach Em 2016, a famosa apresentadora Gretchen Carlson decide processar Roger Ailes por assédio sexual. Roger é um grande executivo do canal Fox News, por isso a denúncia choca toda a empresa. Mas, a atitude de Gretchen faz com que outras mulheres tenham coragem de denunciar Roger também, entre elas a âncora Megyn Kelly e a novata ambiciosa Kayla Pospisil. O filme é baseado em um escândalo real.