Os 15 filmes mais sexy de todos os tempos, disponíveis no Amazon Prime Video e na Netflix

Entre os filmes que mais marcaram a história do cinema, a maioria deles tem algo em comum: uma complicada história de amor e desejo. Um jogo de sedução faz parte da fórmula para alcançar a atenção do público, não há como negar. Mas, alguns longas são mais sexy do que outros, com cenas eróticas explícitas ou muito semelhantes à vida real. Para os que se interessam por produções nesse estilo, a Bula reuniu 15 ótimas indicações disponíveis no Amazon Prime Video e na Netflix. Entre os selecionados, estão “Blue Valentine” (2011), de Derek Cianfrance; “Instinto Selvagem” (1992), de Paul Verhoeven; e “Dirty Dancing” (1987), dirigido por Emile Ardolino.

Amazon Prime Video

Colette (2018), Wash Westmoreland Após se casar, Sidonie-Gabrielle Colette se muda para Paris no início dos anos 1920. Seu marido, Willy, é um editor que ganha a vida publicando textos de outros escritores como se fossem de sua autoria e, ao perceber o talento de Colette, a obriga a escrever romances. Inicialmente, ela aceita o trabalho e os livros logo se tornam um sucesso na França. Mas, cansada dos abusos do marido, Colette começa a reivindicar a autoria de suas obras, chocando a sociedade parisiense.

Savages (2012), Oliver Stone Os californianos Ben e Chon são melhores amigos e operam um negócio lucrativo de cultivo de maconha na idílica Laguna Beach. Além de sócios no trabalho, eles também partilham a mesma namorada: a bela Ophelia, chamada de O. As coisas se complicam quando Elena, a impiedosa líder de um cartel de drogas mexicano, chega à região e exige uma parceria com Ben e Chon. Eles se recusam, então Elena sequestra O para forçá-los.

Blue Valentine (2011), Derek Cianfrance Dean e Cindy são casados e têm uma filha de cinco anos. No início do romance, eles eram um casal apaixonado, cheio de sonhos e esperanças. Mas, com o passar do tempo, o relacionamento deles foi contaminado por incertezas. Com o intuito de salvar o casamento e superar os problemas conjugais, eles reservam um quarto de motel para relembrar o dia em que se conheceram.

Black Snake Moan (2007), Craig Brewer Lazarus, um agricultor profundamente religioso e ex-guitarrista de blues, encontra uma mulher, chamada Rae, ferida à beira da estrada. Ela decide ajudá-la e a leva para sua fazenda por alguns dias. Ao conhecer melhor Rae, que é ninfomaníaca e dependente de drogas, Lazarus acredita que seu dever espiritual é fazê-la se livrar dos vícios. Assim, ele a mantém em casa e os dois desenvolvem um relacionamento amoroso.

Desejo e Reparação (2007), Joe Wright Em 1935, a adolescente Briony Tallis vê uma cena que atormenta a sua imaginação: sua irmã mais velha, Lola, mergulha pelada em um lago, sob o olhar atento de Robbin, o filho de um empregado. A partir desse episódio, Briony, que nutre a ambição de ser escritora, constrói uma história fantasiosa. Por não entender o mundo adulto da paixão e da sexualidade, ela faz graves acusações, que acabam levando Robbin para a prisão.

Infidelidade (2002), Adrian Lyne Connie é casada com Edward há 11 anos e os dois levam uma vida feliz. Mas, o amor do casal é colocado à prova quando ela se envolve com Paul Martel, um francês. Ao perceber as atitudes suspeitas da esposa, Edward contrata um detetive para segui-la. Ele descobre que está sendo traído e manda matar o amante de Connie. Surpreendentemente, o crime faz com que Connie e Edward se reaproximem.

Garotas Selvagens (1998), John McNaughton Em uma pequena cidade costeira da Flórida, o professor Sam Lombardi é acusado de abusar sexualmente de Kelly, uma de suas alunas, que pertence a uma das famílias mais ricas da região. Na verdade, Kelly tentou seduzir Sam e não conseguiu, por isso decidiu acusá-lo. Mas, a situação de Sam se complica quando outra estudante, Suzie, também o acusa de estupro. Agora, a polícia irá investigar as atitudes de Sam e as intenções das garotas.

Bull Durham (1988), Ron Shelton Crash, um jogador de beisebol veterano, é contratado para treinar o arremessador novato Ebby e transformá-lo na estrela do Bull Durham. Ebby tem um caso amoroso com Annie, uma fã incondicional do time que todo ano escolhe um novato para ser seu amante. Mas, ao conhecer Crash, Annie demonstra interesse por ele, criando um conflito entre aprendiz e treinador.

Dirty Dancing (1987), Emile Ardolino Frances Houseman, conhecida como Baby, fica decepcionada ao descobrir que deve passar o verão de 1963 em um acampamento de férias, com seus pais. Entediada, ela resolve visitar o local onde os funcionários do acampamento se divertem e dançam. Lá, ela conhece Johnny Castle, o instrutor de dança, e acaba se apaixonando por ele. Contrariando seus pais, Baby se torna a nova parceira de dança de Johnny.

Netflix

Girls Trip (2017), Malcolm D. Lee Para se reaproximar de seu grupo da faculdade, a escritora Ryan Pierce convida três amigas para uma viagem: Sasha, uma jornalista com problemas financeiros, Lisa, uma enfermeira e mãe solteira estressada; e Dina, uma festeira impulsiva e desempregada. As quatro vão para o festival Essence Music, onde Ryan será a oradora principal. Ao longo dos dias, elas se divertem e se reconectam, mas algumas brigas colocam a amizade delas em risco.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

Apenas Duas Noites (2014), Max Nichols Desde que seu noivado terminou, Megan passa a maior parte do dia triste. A vida segue assim até que seus amigos a convencem a sair um pouco e procurar alguém para uma noite de sexo sem compromisso. Seguindo os conselhos dos amigos, Megan conhece Alec. O encontro é desastroso e ela decide ir embora, mas uma nevasca a impede de abrir a porta. Agora, Megan é obrigada a passar mais tempo com Alec.

Jovem e Bela (2013), François Ozon Durante uma viagem de verão, a jovem Isabelle vive a sua primeira experiência sexual. Após voltar para casa, ela decide trabalhar como prostituta de luxo, atendendo homens mais velhos. Isabelle continua explorando sua sexualidade e logo começa a ganhar dinheiro com os clientes. Mas, após a trágica morte de um deles, ela passa a ser investigada pela polícia.

Instinto Selvagem (1992), Paul Verhoeven Johnny Boz, antiga estrela do rock, é encontrado morto em sua casa. A principal suspeita do crime é Catherine Tramell, uma escritora bela e sedutora que mantinha um caso antigo com Boz. A desconfiança aumenta quando a polícia descobre que o assassinato de Boz foi copiado de um dos romances de Catherine. O caso é entregue ao detetive Nick Curran, mas ele não consegue controlar a atração que sente pela escritora.