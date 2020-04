10 séries da Netflix para assistir quando quiser se sentir melhor

Queer Eye (2018), Hisham Abed

A produção original Netflix é uma releitura do famoso reality show americano “Queer Eye for the Straight Guy”, televisionado pela emissora Bravo entre 2003 e 2007. Na nova versão, cinco amigos homossexuais, conhecidos como “The Fab Five”, tentam mudar o estilo de vida de pessoas que pedem por ajuda. Para isso, cada um deles tem uma especialidade: design, gastronomia, cultura, cuidados pessoais e moda.