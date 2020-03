15 livros de Vinicius de Moraes para leitura gratuita

Fotografia: Reprodução/Divulgação

O site oficial do poeta brasileiro Vinicius de Moraes disponibilizou, para leitura gratuita e integral, 15 livros editados pela Companhia das Letras. O conteúdo pode ser visualizado no site, sem opção de download. Entre as obras oferecidas, 13 são antologias poéticas e duas reúnem crônicas. “Forma e Exegese” (1935), “Cinco Elegias” (1943) e “Para Uma Menina com Uma Flor” (1966) são algumas das mais conhecidas.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1913, Vinicius de Moraes foi um maiores poetas brasileiros, além de ter sido também jornalista, cantor, compositor e dramaturgo. Ele estudou Direito na UFRJ, em 1929, onde começou a desenvolver sua vocação como escritor. Tornou-se diplomata em 1943, função que exerceu até 1968, quando foi aposentado compulsoriamente pelo governo militar.

Na carreira artística, lançou a primeira coleção de poemas, “O Caminho para a Distância”, em 1933. Estabeleceu amizade com nomes como Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, tornando-se um escritor reconhecido no país. Na música, começou a deslanchar ao conhecer o maestro Tom Jobim, na década de 1950. Nessa época, suas músicas foram gravadas por vários artistas. “Chega de Saudade” (1958), “Garota de Ipanema” (1963) e “Pela Luz dos Olhos Teus” (1977) são algumas das mais famosas.

Além de Tom Jobim, Vinicius de Moraes também estabeleceu parcerias marcantes com Carlos Lyra, João Gilberto, Toquinho, Chico Buarque e outros nomes da Bossa Nova. Boêmio assumido, ele morreu em 1980, aos 66 anos, vítima de um edema pulmonar. Ao todo, lançou mais de 20 obras literárias em vida.

Para acessar os livros no site oficial de Vinicius de Moraes, clique em “Poesia” ou “Prosa” no menu inicial e selecione o título desejado em “Livros”. O conteúdo fica abaixo do texto de apresentação.

Clique no link para ler: Livros de Poesia

Clique no link para ler: Livros de Prosa