Museus de Paris disponibilizam online mais de 300 mil obras de arte em alta resolução para download

Paris é considerada a cidade dos museus: em uma visita de poucos dias, é impossível conhecer todos. Para os que são apaixonados por arte, mas não têm como visitar a “cidade da luz”, a boa notícia é que o instituto Paris Musées disponibilizou online mais de 300 mil obras de arte digitalizadas de alguns dos mais importantes museus locais.

Ao todo, são 14 instituições representadas pelo Paris Musées, como o Museu da Liberdade de Paris, Petit Palais, Les Catacombes de Paris, Maisons de Victor Hugo e o Museu de Arte Moderna. Entre os arquivos disponíveis, estão obras de artistas como Rembrandt, Gustave Corbet, Eugène Delacroix, Claude Monet e Anthony van Dyck.

As obras podem ser pesquisadas por museu, nome do artista, materiais utilizados, data ou palavras-chave. Aquelas que estão sob domínio público têm a opção de download abaixo da imagem. Ao fazer o download do arquivo, o usuário também recebe um documento com detalhes sobre o trabalho selecionado e um guia sobre como citar a fonte original.

O site do Paris Musées também realiza exposições artísticas online. Atualmente, duas estão disponíveis: “Caricaturas de Victor Hugo”, com alguns dos mais emblemáticos desenhos do artista, e “Tesouros da Biblioteca”, que celebra o trabalho do escritor e poeta Theophile Gautier.

Clique aqui para acessar: Mais de 300 mil obras de arte de museus de Paris disponíveis online