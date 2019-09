10 tesouros escondidos na Netflix

Com dezenas de lançamentos todos os meses, a Netflix coleciona ótimos filmes em seu acervo. Mas, enquanto algumas produções são amplamente anunciadas, criando expectativa entre os espectadores; outros títulos não recebem a devida atenção e ficam escondidos no catálogo do serviço de streaming. Para ajudar aqueles que procuram bons filmes, a Revista Bula reuniu em uma lista dez opções que são verdadeiros tesouros. A lista abrange títulos de diferentes épocas e nacionalidades que foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema. Entre os longas selecionados, destacam-se o drama “Docinho da América” (2016), de Andrea Arnold; e o suspense “The Invitation” (2015), dirigido por Karyn Kusama.

A Nona Vida de Louis Drax (2016), Alexandre Aja Em seu aniversário de nove anos, Louis Drax cai de um penhasco e fica em estado de coma. Seu pai, um homem violento, logo é apontado como culpado pelo ocorrido. Mas, só quem pode dizer o que aconteceu é o próprio Louis. Por isso, ele começa a ser tratado pelo dr. Allan Pascal, especialista em comunicação com crianças em estado de sono profundo. Ao mesmo tempo em que tenta salvar Louis, Allan se envolve com a mãe do garoto.

Docinho da América (2016), Andrea Arnold A adolescente Star vive com o namorado alcoólatra e violento e cuida dos enteados, apesar das dificuldades financeiras. Cansada da vida que leva, ela entrega as crianças à mãe biológica e decide fugir com um grupo de jovens rebeldes que dirigem pelos Estados Unidos vendendo assinaturas de revistas. Junto aos novos amigos, Star descobre um novo mundo de festas e diversão sem limites.

Encontro Marcado (2015), Victor Levin Em Nova York, o escritor judeu Brian conhece por acaso a sedutora Arielle, mulher de um diplomata francês. Eles se sentem atraídos e passam a se encontrar regularmente no fim da tarde, às 17h. Arielle tem um casamento aberto e esse foi o horário definido por seu marido para que ela possa se relacionar com outros homens. Arielle avisa ao amante que jamais deixará sua família para viver com ele, mas Brian se apaixona e lhe pede em casamento.

Macbeth (2015), Justin Kurzel Inspirado na famosa tragédia de Shakespeare, o filme narra a vida de Macbeth, um general escocês que defende lealmente o rei Duncan. Ao voltar de uma batalha, ele se depara com três bruxas que o lançam uma profecia: ele se tornará rei. O general conta o episódio para sua esposa, Lady Macbeth, e, impelido por ela, assassina o monarca. Macbeth consegue o trono, mas passa a ser atormentado pela culpa.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que ela oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.

A Estrada Interior (2014), Gren Wells O filme narra a história de Vincent, um jovem que tem Síndrome de Tourette, caracterizada por movimentos bruscos e repetitivos. Após a morte da mãe, o pai de Vincent o interna em uma clínica psiquiátrica. Lá, Vincent conhece Alex, que é portador de TOC, e Mari, que tem anorexia nervosa. Os três não gostam da clínica e resolvem fugir em direção à Califórnia. Durante essa jornada, eles aprendem a enxergar seus problemas por uma nova perspectiva.

The White Storm (2013), Benny Chan Em Hong Kong, Ma Ho-Tin, Kin-Chow e Cheung são três amigos que cresceram juntos. Já adultos, eles conseguem trabalho no Departamento de Narcóticos da Polícia. Em uma tentativa frustrada de capturar o chefão do tráfico da Tailândia, Cheung acaba sendo assassinado. O episódio entristece os outros dois amigos, que se afastam. Mas, anos depois, eles encontram a oportunidade perfeita para vingar a morte de Cheung.

A Guerra das Flechas (2011), Kim Han-min Em 1923, durante a revolta do reino de Injo, na Coreia, os irmãos Nam-yi e Ja-in ficam órfãos e vão morar no interior. Os dois crescem juntos e se tornam inseparáveis. Treze anos depois, a aldeia onde eles vivem é invadida por bárbaros vindos da Manchúria e Já-in é levada como prisioneira e escrava. Nam-yi, que agora é um ótimo arqueiro e caçador, parte sozinho para enfrentar os invasores e resgatar sua irmã.

Monty Python’s — A Vida de Brian (1979), Terry Jones Brian Cohen é um judeu que vive uma vida paralela à de Jesus Cristo e se alia a grupos contra o domínio romano. Um dia, para fugir dos guardas, ele finge ser um pregador, mas suas palavras são levadas a sério e ele ganha uma multidão de seguidores. Brian passa a ser visto como o salvador da humanidade, mas quer apenas se livrar dos fiéis, que imitam cegamente tudo o que ele faz.