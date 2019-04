Os 15 principais spoilers de “Vingadores: Ultimato”, para você não precisar ir ao cinema

13 — Tony Stark morre

Apesar de todos os esforços dos Vingadores, Thanos acaba recuperando a Manopla do Infinito. Mas, com a ajuda do Dr. Estranho, o Homem de Ferro troca sua luva com a do vilão. Assim, ele estala os dedos para matar Thanos e seu exército. Ele consegue destruir definitivamente o vilão, mas acaba morrendo também.