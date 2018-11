10 filmes subestimados

Homem do Terno Cinzento (1956), de Nunnally Johnson

Aborda problemas da sociedade norte-americana no pós-guerra, tratando-os com a delicadeza de quem lida com cristais. Tudo se passa num microcosmo familiar. Gregory Peck é um veterano da Segunda Guerra Mundial em dificuldade para administrar a própria vida. Pai de três crianças, ele se desdobra para superar os traumas da guerra, tendo de lidar com a ambição da mulher, que o coage a ganhar mais dinheiro, e com as demandas do empregador, que tenta fazê-lo dedicar mais tempo ao trabalho. Se não evitar as armadilhas postas no seu caminho, ele terá o mesmo destino do chefe. Este, já divorciado, enfrenta problemas com a filha mimada, criada na abundância sem saber o real significado do dinheiro e as responsabilidades que a posse deste implica. Ressalta-se, ainda que de forma implícita, a questão da educação dos filhos do pós-guerra. Entregues a uma babá de estranhos valores, as crianças ficam expostas à influência direta da televisão e seus programas prenhes de violência. Seu abandono, simbolizado numa boneca “esquecida” sobre o corrimão da escada, paira como uma grande interrogação.