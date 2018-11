10 livros que fizeram as pessoas chorarem

Livros são capazes de despertar muitos sentimentos, podem até mesmo emocionar profundamente. Alguns escritores, inclusive, sabem como ninguém fazer com que os leitores sintam na pele o que os personagens estão passando. Para os que gostam de fortes emoções e ficam com os olhos marejados diante de uma história comovente, a Bula preparou uma lista com dez livros que sempre fazem seus leitores chorarem. Entre os escolhidos, destacam-se os clássicos “O Sol é Para Todos”, de Harper Lee, e “Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola”, escrito por Maya Angelou. As sinopses foram adaptadas das editoras.

Ratos e Homens (1937), de John Steinbeck Publicado originalmente em 1937, é um dos mais belos textos de John Steinbeck. George e Lennie são dois amigos bem diferentes entre si. Só o que os une é a amizade e a posição de marginalizados pelo sistema, o fato de serem homens sem nada na vida, que trabalham fazendo bicos em fazendas da Califórnia durante a recessão econômica americana da década de 1930. Ganham pouco mais do que comida e moradia. No caminho, encontram outros sujeitos pobres e explorados, mas também situações que colocam em risco a sua miserável e humilde existência.

Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos Em “Vidas Secas”, publicado originalmente em 1938 e considerado um dos mais importantes da história da literatura brasileira, Graciliano Ramos retrata a vida de uma família de retirantes nordestinos. O que impulsiona os personagens, Fabiano, Sinhá Vitória, os filhos e a cachorra baleia é a seca, áspera e cruel, e paradoxalmente a ligação telúrica, afetiva, que expõe naqueles seres em retirada, à procura de meios de sobrevivência e um futuro.

O Diário de Anne Frank (1947), de Anne Frank Anne era uma menina judia que adorava cinema e sonhava em ser jornalista. Durante a Segunda Guerra Mundial, para escapar dos nazistas, teve que se esconder com outras sete pessoas no Anexo Secreto, em Amsterdã. Após pouco mais de dois anos escondidos, eles foram encontrados e enviados para um campo de concentração. A publicação do diário escrito pela jovem enquanto estava escondida foi autorizada pelo único sobrevivente, o pai de Anne, e tornou-se uma das obras mais lidas no mundo.

Manuelzão e Miguilim, 1956, de João Guimarães Rosa O livro é dividido em duas partes: “Campo Geral” e “Uma Estória de Amor”. Na primeira história, o leitor conhece Miguilim, um menino que mora no interior do sertão mineiro e conta suas experiências típicas da infância. Porém, ao perder alguém que ama, Miguilim será forçado a amadurecer precocemente. Em “Uma Estória de Amor”, Manuelzão prepara uma festa para inaugurar uma capela construída em sua fazenda, a pedido da pessoa que mais teve significado durante sua vida: sua mãe.

O Sol é Para Todos (1960), de Harper Lee Nesta história, a narradora da trama, Jem, e seu irmão mais velho são filhos de Atticus Finch, um advogado que defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher, nos Estados Unidos. O ano é 1930, época da grande depressão, um agravante para as tensões sociais. Ao longo do livro, Jem observa a ignorância e o preconceito dos moradores de sua cidade, Maycomb, e aprende sobre empatia e tolerância.

Quarto de Despejo (1960), de Carolina Maria de Jesus Um diário escrito na década de 1950, pela catadora de papel Carolina Maria de Jesus, deu origem a este livro, que retrata o cotidiano cruel dos moradores da antiga comunidade do Canindé, em São Paulo. Lutando para educar três filhos, a autora denuncia a violência, a miséria e a fome existentes na favela. Carolina, que era autodidata, escreveu sua história em 20 cadernos encardidos que encontrou no lixo. A escritora foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas.

Meu Pé de Laranja Lima (1968), de José Mauro de Vasconcelos Considerado uma das obras mais importantes da literatura juvenil brasileira, esse livro conta a história comovente de Zezé, um menino pobre que vive com os pais e os irmãos. Ele é muito inteligente, mas também levado e, por isso, apanha com frequência dos pais. Carente de afeto, Zezé toma por confidente um pé de laranja lima e usa a imaginação para fugir da triste realidade em que vive.

Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola (1969), de Maya Angelou Esse é o primeiro livro autobiográfico de Maya Angelou, e ficou na lista dos mais vendidos dos EUA por dois anos. Maya foi poeta, dançarina, atriz, escritora e ativista dos direitos civis. Abandonada pelos pais divorciados, Maya cresceu na casa da avó, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, durante a época de segregação racial. Marcada por experiências traumáticas e preconceituosas, ela carregou consigo um fardo pesado que só foi aliviado pela literatura.